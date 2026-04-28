Антидронові тунелі на Херсонщині можуть завершити до середини 2027 року: що відомо

На Херсонщині встановили 178 кілометрів антидронових сіток. Фото: Мост

Встановлення антидронових сіток в Херсонській області можуть завершити до середини 2027 року — за умови стабільного фінансування та відносно безпечної ситуації.

Про це в інтерв’ю виданню «Мост», розповіла заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук.

За її словами, ще торік військові визначили 27 ділянок загальною протяжністю 217 кілометрів, де мають з’явитися спеціальні сіткові тунелі для прикриття логістичних маршрутів.

Наразі вже встановлено 178 кілометрів антидронових сіток, з них близько 17 кілометрів — безпосередньо у Херсоні. На реалізацію проєкту з обласного бюджету вже спрямували понад 94 мільйона гривень. Додаткового фінансування область поки не отримувала.

Роботи ведуться на ключових маршрутах, погоджених із військовими, зокрема з командуванням 30-го корпусу морської піхоти ВМС. Втім через постійні атаки ці напрямки доводиться регулярно укріплювати, особливо в межах Херсона, де інтенсивність ударів залишається високою.

Вона розповіла, що для міських умов використовують дрібну сітку 25×25 мм, здатну затримувати скиди з дронів. Матеріали обирають разом із військовими, спираючись на бойовий досвід.

До облаштування захисту долучаються міжнародні партнери та волонтери, однак не вся допомога підходить для прифронтової області.

— Ми не можемо нехтувати безпекою, бо ми занадто близько до ворога. Є сітка, яка нам дійсно підходить, і ми дуже просимо її надалі, а є та, що не підходить, — зазначила вона.

Окремою проблемою залишається обслуговування конструкцій: сітки регулярно пошкоджують уламки, вибухи або самі дрони, які заплутуються у полотні.

За оцінкою ОВА, закрити основні напрямки антидронового захисту можна до кінця другого кварталу 2027 року. Втім одним із головних обмежень залишається нестача людей. Зокрема, монтажні бригади працюють під постійною загрозою атак, і вже були випадки ударів по працівниках.

— Ми фактично кожного разу пишемо нову методичку, додаємо туди покращення. Зараз ми бачимо, що залітають дрони на оптоволокні — ми вже зробили висновки і робимо певні дії для того, щоб цього було якомога менше, — впевнена Ольга Малярчук.

Крім того, за рік суттєво зросла вартість будівництва. Якщо раніше кілометр захисту коштував приблизно 1–1,2 мільйони гривень, то зараз — близько 1,8 мільйони гривень.

— З подорожчанням і палива, і всіх історій, які відбуваються не тільки в нашій державі, а й загалом у світі, ціна піднімається. Плюс безпекова ситуація — не всі вже хочуть доставляти, — розповіла посадовиця.

Водночас тема антидронових конструкцій супроводжується і кримінальним розслідуванням. Торік правоохоронці заявили про можливу схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівель сіток для області.

За версією слідства, посадовці могли укладати договори з підставними підприємцями, які перепродавали матеріали за завищеними цінами, а збитки можуть перевищувати понад шість мільйонів гривень.

Малярчук зазначила, що не володіє повною інформацією про перебіг справи, але визнає — ситуація створює додаткову напругу. За її словами, кримінальні провадження ускладнюють співпрацю з підрядниками, частина компаній не готова працювати в умовах високих ризиків.

Попри розслідування, Рада оборони області підтримала продовження закупівель і розширення мережі антидронового захисту.

Раніше повідомлялось, що у Херсонській області через негоду пошкодженні антидронові конструкції, встановлені на окремих ділянках доріг.