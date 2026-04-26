На Херсонщині негода пошкодила антидронові сітки

Сітки для захисту від російських FPV-дронів у Херсонській області, фото: «Мост»

У Херсонська область через негоду зафіксували пошкодження антидронових конструкцій, встановлених на окремих ділянках доріг.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, протягом кількох останніх годин у регіоні спостерігаються сильні пориви вітру, які спричинили падіння дерев та пошкодження ліній електропередач. Крім того, негода частково пошкодила антидронові сітки, що використовуються для підвищення безпеки на дорогах.

Реклама

Очільник області закликав мешканців без нагальної потреби не виходити на вулицю та утриматися від поїздок до стабілізації погодних умов.

Наразі комунальні служби працюють у посиленому режимі та ліквідовують наслідки негоди.

Нагадаємо, що через складні погодні умови в Україні загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Рятувальники ліквідовують наслідки негоди у 13 областях.

Штормовий вітер накрив і Миколаїв та область — у місті падають дерева, зриває дахи, а на дорогах фіксують обриви дротів і пошкодження інфраструктури. Через негоду частина районів міста та області залишилась без електроенергії.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в різних районах фіксують падіння дерев і великих гілок. Також є повідомлення про пошкодження зовнішніх труб опалення та зірвані елементи покрівель. У дворах житлових будинків повалені дерева пошкодили припарковані автомобілі.

Крім того, під Миколаєвом штормовий вітер розносить по околицях небезпечний шлам, який зберігається у шламосховищах «Миколаївського глиноземного заводу».