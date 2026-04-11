У Херсоні водій тролейбуса помер від поранень, яких зазнав через російський удар

У лікарні помер водій тролейбуса, який постраждав під час атаки російського дрона в Херсоні 11 квітня.

Про це повідомили керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та начальник МВА Ярослав Шанько.

Близько 15:30 росіяни атакували з дрона тролейбус у Корабельному районі Херсона.

Тяжких травм зазнав водій, його шпиталізували. У чоловіка були вибухова та закрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, відкритий перелом правого плеча, уламкове поранення лівої ноги.

Медики боролися за життя чоловіка, але врятувати його не вдалося.

Минулої доби, 10 квітня, на Херсонщині через російську агресію шестеро людей зазнали поранень. Війська рф били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, понівечили фермерське господарство, автозаправну станцію та приватні автомобілі.

Нагадаємо, впродовж 10 квітня російські військові шість разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївської області.