У Херсоні водій тролейбуса помер від поранень, яких зазнав через російський удар

Росіяни вдарили дроном по тролейбусу в Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

У лікарні помер водій тролейбуса, який постраждав під час атаки російського дрона в Херсоні 11 квітня.

Про це повідомили керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та начальник МВА Ярослав Шанько.

Близько 15:30 росіяни атакували з дрона тролейбус у Корабельному районі Херсона.

Тяжких травм зазнав водій, його шпиталізували. У чоловіка були вибухова та закрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, відкритий перелом правого плеча, уламкове поранення лівої ноги.

Медики боролися за життя чоловіка, але врятувати його не вдалося.

Минулої доби, 10 квітня, на Херсонщині через російську агресію шестеро людей зазнали поранень. Війська рф били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, понівечили фермерське господарство, автозаправну станцію та приватні автомобілі.

Нагадаємо, впродовж 10 квітня російські військові шість разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївської області.

Останні новини про: Обстріли

В Одесі оголосили день жалоби за загиблими через нічну російську атаку
Зранку росіяни атакували Херсон: загинула літня жінка, є постраждалі
Двоє загиблих в Одесі, десятки постраждалих по регіонах — наслідки російських обстрілів у переддень Великодня
Читайте також:
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
новини
На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни

Світлана Іванченко
новини
Потрібно збільшити темпи переробки відходів руйнації по області, але техніка є лише в Миколаєві, — ОВА

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві планують завершити об’єднання чотирьох лікарень за два місяці

Анна Гакман
Останні новини про: Обстріли

Двоє загиблих в Одесі, десятки постраждалих по регіонах — наслідки російських обстрілів у переддень Великодня
Зранку росіяни атакували Херсон: загинула літня жінка, є постраждалі
В Одесі оголосили день жалоби за загиблими через нічну російську атаку

У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук

На Великдень не передбачають відключення світла

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Як раніше виглядала вулиця Соборна у Миколаєві: історичні фото