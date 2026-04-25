Росіяни масовано вдарили по Дніпру — постраждали 18 людей

Росіяни влаштували масовану атаку на Дніпро. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 25 квітня, починаючи з 18:00 24 квітня, росіяни влаштували масовану комбіновану атаку по об'єктах критичної інфраструктури України. Вони використали ударні БпЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування. Під основним ударом опинилося місто Дніпро.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Також атакували Харківщину, Чернігівщину, Сумщину, Одещину та Київщину. У Повітряних силах зазначили, що всього росіяни використали для нападу 47 ракет та 619 БпЛА.

«За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 610 цілей — 30 ракет та 580 безпілотників різних типів. Зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях», — повідомили у ПСУ.

Також голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що по Дніпру та області били ракетами, артилерією, безпілотниками та авіабомбою.

«Ворог масовано атакував Дніпро. Поцілив і по Нікопольщині, Синельниківщині та Криворіжжю. По області били ракетами, артилерією, безпілотниками та авіабомбою. У Дніпрі виникли пожежі. Пошкоджені підприємства. Частково зруйнована чотириповерхівка, ще кілька багатоквартирних будинків та приватна оселя понівечені», — зазначив голова ОВА.

Станом на 8 ранку збільшилася кількість поранених через нічну ворожу атаку на Дніпро. Лікарі допомогли 18 людям. Серед постраждалих є 9-річний хлопчик.

«11 з них госпіталізовані. 26-річна жінка — «важка». Решта — у стані середньої тяжкості», — повідомив Олександр Ганжа.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки у Миколаївській області 6 населених пунктів залишилися без електрики.