 Єдиний вигляд пам’ятників для загиблих військових затвердили в Одесі

В Одесі затвердили єдиний макет пам’ятників для загиблих військових

Могили військових на кладовищі в Одесі. Ілюстративне фото: Суспільне

В Одесі затвердили макет намогильних плит для вшанування пам’яті полеглих Захисників та Захисниць України.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому, 23 квітня. Як повідомили в міськраді, перед цим провели тривалий відбір і обговорення за участі родин загиблих військових.

Із 12 запропонованих варіантів саме ті макети, які винесли на розгляд виконкому, отримали найбільшу підтримку. Окремо мешканці визначилися і з матеріалом — 89% учасників опитування обрали світлий граніт.

В Одесі затвердили єдиний макет пам’ятників для загиблих військових. Фото: Одеська міська радаВ Одесі затвердили єдиний макет пам’ятників для загиблих військових. Фото: Одеська міська рада
В Одесі затвердили єдиний макет пам’ятників для загиблих військових. Фото: Одеська міська радаВ Одесі затвердили єдиний макет пам’ятників для загиблих військових. Фото: Одеська міська рада

Після громадського обговорення та повторного голосування близько 90% учасників підтримали запропоновані проєкти.

У міськраді зазначають, що рішення ухвалили одноголосно, і нові зразки встановлюватимуть на меморіалі Західного кладовища, як єдиний символ вшанування полеглих українських військових.

«Спираючись на позицію одеситів, члени виконавчого комітету одноголосно підтримали рішення. Уніфіковані зразки намогильних споруд на меморіалі Західного кладовища стануть гідним символом пам’яті про Захисників і Захисниць України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві планують встановити ще 150 однакових пам’ятників із державними прапорами на могилах полеглих Захисників і Захисниць України.

Не наближайтеся до уламків збитих БпЛА: правила безпеки для цивільних
Вступ–2026 для молоді з ТОТ: умови, пільги та підтримка
Як діяти під час терористичної загрози: інструкція для громадян
Останні новини про: Війна в Україні

Як діяти під час терористичної загрози: інструкція для громадян
Вступ–2026 для молоді з ТОТ: умови, пільги та підтримка
Не наближайтеся до уламків збитих БпЛА: правила безпеки для цивільних

10 будинків у Миколаєві увійшли до європейського проєкту з відновлення: що їм обіцяють

Директор електротрансу заявив, що у Миколаєві достатньо тролейбусів для ще одного маршруту

4 години тому

У Миколаєві містяни поскаржились на «мертві» маршрути, де мало транспорту

Альона Коханчук

Головне сьогодні