В Одесі затвердили єдиний макет пам’ятників для загиблих військових

Могили військових на кладовищі в Одесі. Ілюстративне фото: Суспільне

В Одесі затвердили макет намогильних плит для вшанування пам’яті полеглих Захисників та Захисниць України.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому, 23 квітня. Як повідомили в міськраді, перед цим провели тривалий відбір і обговорення за участі родин загиблих військових.

Із 12 запропонованих варіантів саме ті макети, які винесли на розгляд виконкому, отримали найбільшу підтримку. Окремо мешканці визначилися і з матеріалом — 89% учасників опитування обрали світлий граніт.

Після громадського обговорення та повторного голосування близько 90% учасників підтримали запропоновані проєкти.

У міськраді зазначають, що рішення ухвалили одноголосно, і нові зразки встановлюватимуть на меморіалі Західного кладовища, як єдиний символ вшанування полеглих українських військових.

«Спираючись на позицію одеситів, члени виконавчого комітету одноголосно підтримали рішення. Уніфіковані зразки намогильних споруд на меморіалі Західного кладовища стануть гідним символом пам’яті про Захисників і Захисниць України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві планують встановити ще 150 однакових пам’ятників із державними прапорами на могилах полеглих Захисників і Захисниць України.