 Фільм «Весна» режисера Ростислава Кирпиченка увійшов до програми Каннського кінофестивалю

Український фільм про життя в окупації увійшов до програми Каннського кінофестивалю

Постер фільму «Весна». Фото: Українська кіноакадемія

Фільм «Весна» режисера Ростислава Кирпиченка увійшов до програми Каннського кінофестивалю.

Про це повідомили в Українській кіноакадемії, а також про це йдеться в анонсі кінофестивалю.

Над створенням стрічки працювали близько 80 фахівців з України, Литви та Франції.

Сюжет розгортається на тимчасово окупованій території України, де російські військові забороняють поховання страчених українських цивільних.

«Головний герой, 35-річний священник Андрій, змушений зберігати тіла вбитих перед їх відправленням до братських могил. Але він чинить таємний опір: ідентифікує загиблих, повертає їх родинам і забезпечує гідне поховання», – повідомляє Українська кіноакадемія.

Кінофестиваль проведуть з 12 по 23 травня у місті Канни, Франція.

