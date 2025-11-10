У Миколаєві зняли фільм про історію козацьких морських походів
У Миколаєві створили короткометражний документальний фільм з елементами анімації, присвячений історії морської справи запорізьких козаків.
На YouTube-каналі Платформи MY ART опублікували документальний фільм «Морська піхота козаків: миколаївський шлях воїнів трьох стихій», який розповідає про морські походи запорожців і їхній внесок у розвиток морської піхоти.
Автори стрічки наголошують, що запорізькі козаки були не лише воїнами суходолу, а й досвідченими моряками. Вони використовували легкі маневрові флотилії, які дозволяли швидко досягати ворожих берегів і здійснювати раптові атаки. Така тактика згодом стала основою концепції сучасної морської піхоти.
На Січі козаки будували різні типи суден у спеціальних «корабельнях». Найбільш поширеним був човен-чайка — легке, швидке та універсальне судно, придатне як для річок, так і для моря.
Особливу увагу у фільмі приділено походам гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, який створив морську доктрину, розробив тактику морського бою та збільшив запорозьку флотилію до кількох сотень чайок. Саме його меч нині зображено в геральдиці морської піхоти України.
У фільмі також показано експонати Миколаївського музею суднобудування та флоту, де зберігаються артефакти, що ілюструють козацьке кораблебудування — від чайок і байдаків до стригів та скампавей.
Фільм створили в межах проєкту «Історичний влог «ПроЩо: Миколаїв? Місто в деталях» за підтримки Українського культурного фонду.
Раніше у мережі з’явився короткометражний документальний фільм із анімацією, присвячений 170-річній історії служби часу Миколаївської астрономічної обсерваторії.
