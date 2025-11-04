170 років точності: у Миколаєві показали фільм про унікальну службу часу обсерваторії
Світлана Іванченко
17:12, 04 листопада, 2025
У мережі з’явився короткометражний документальний фільм із анімацією, присвячений 170-річній історії служби часу Миколаївської астрономічної обсерваторії. Від часу заснування вона поєднувала морські та астрономічні дослідження, і стала еталоном точного часу для суші й Чорного моря.
Як повідомили в Платформі MY ART, стрічку «Миколаївська обсерваторія — майстер точного часу» опублікували на їхньому YouTube-каналі.
Фільм створено в межах проєкту «Історичний влог «ПроЩо: Миколаїв? Місто в деталях» за підтримки Українського культурного фонду.
«Здається, без зайвих пояснень зрозуміло: обсерваторія займається спостереженням за зірками. Проте Миколаївська обсерваторія — особлива. Заснована як морська, довгий час вона працювала для потреб Чорноморського флоту і була пов'язана не тільки з небом, а і з водою. До того ж одним з важливих напрямків спостережень аж до 1991 року залишалося визначення точного часу», — йдеться у відео.
У фільмі розповідається, що до 1886 року весь штат обсерваторії складався лише з одного директора, який самостійно перевіряв до 80 морських хронометрів на день.
Зазначається, що точний час у Миколаєві тривалий час визначали пострілом із гармати. Вона стріляла опівдні за годинником обсерваторії. Згодом астроном Іван Кортацці запровадив time ball — чорну кулю, яка піднімалася на дах обсерваторії у визначений час, щоб усі містяни могли звіряти годинники.
Миколаївський «time ball» діяв із 1 січня 1875 року і передавав точний час навіть у Херсон і Кропивницький — телеграфом.
Раніше повідомлялось, що на будівлі обсерваторії в Миколаєві встановили міжнародний знак «Блакитний щит» — символ захисту культурних об’єктів під час війни.
