170 років точності: у Миколаєві показали фільм про унікальну службу часу обсерваторії

В Миколаєві зняли фільм про 170-річну історію служби часу в обсерваторії. Ілюстративне фото: Wikipedia

У мережі з’явився короткометражний документальний фільм із анімацією, присвячений 170-річній історії служби часу Миколаївської астрономічної обсерваторії. Від часу заснування вона поєднувала морські та астрономічні дослідження, і стала еталоном точного часу для суші й Чорного моря.

Як повідомили в Платформі MY ART, стрічку «Миколаївська обсерваторія — майстер точного часу» опублікували на їхньому YouTube-каналі.

Фільм створено в межах проєкту «Історичний влог «ПроЩо: Миколаїв? Місто в деталях» за підтримки Українського культурного фонду.

«Здається, без зайвих пояснень зрозуміло: обсерваторія займається спостереженням за зірками. Проте Миколаївська обсерваторія — особлива. Заснована як морська, довгий час вона працювала для потреб Чорноморського флоту і була пов'язана не тільки з небом, а і з водою. До того ж одним з важливих напрямків спостережень аж до 1991 року залишалося визначення точного часу», — йдеться у відео.

У фільмі розповідається, що до 1886 року весь штат обсерваторії складався лише з одного директора, який самостійно перевіряв до 80 морських хронометрів на день.

В Миколаєві зняли фільм про історію служби часу в обсерваторії. Фото: Платформі MY ART В Миколаєві зняли фільм про історію служби часу в обсерваторії. Фото: Платформі MY ART

Зазначається, що точний час у Миколаєві тривалий час визначали пострілом із гармати. Вона стріляла опівдні за годинником обсерваторії. Згодом астроном Іван Кортацці запровадив time ball — чорну кулю, яка піднімалася на дах обсерваторії у визначений час, щоб усі містяни могли звіряти годинники.

Миколаївський «time ball» діяв із 1 січня 1875 року і передавав точний час навіть у Херсон і Кропивницький — телеграфом.

Раніше повідомлялось, що на будівлі обсерваторії в Миколаєві встановили міжнародний знак «Блакитний щит» — символ захисту культурних об’єктів під час війни.