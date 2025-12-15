На маршрути Миколаєва почали виводити більше трамваїв та тролейбусів

У Миколаєві на міські маршрути почали виводити більше електротранспорту. Фото: «Миколаївелектротранс»

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» розпочало поетапне збільшення кількості тролейбусів і трамваїв. На лінії вийшли додаткові тролейбуси марки «Дніпро», а також трамваї.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Водночас у місті й надалі працюють тролейбуси з автономним ходом до двадцяти кілометрів. Це дозволяє забезпечувати транспортне сполучення з урахуванням поточного стану контактної мережі, зазначили у «Миколаївелектротранс».

Також у Миколаєві триває роздача очищеної води. На стаціонарній точці за адресою вулиця Євгена Єщенка, 17 воду видають щодня з шостої години ранку до восьмої години вечора.

У міру стабілізації електропостачання в місті планують відновлювати роздачу очищеної води за допомогою трамваїв і тролейбусів, повідомив мер.

Нагадаємо, що 14 грудня у Миколаєві курсували лише тролейбуси з автономним ходом, рух трамваїв тимчасово призупинили. Електротранспорт у місті працював в обмеженому режимі через ситуацію в енергосистемі.

Обстріл Миколаєва 13 грудня

Нагадаємо, уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Через обстріл у місті постраждали п’ятеро людей. Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що через масовані обстріли найскладніша ситуація з електропостачанням залишається в Одеській та Миколаївській областях.

Пізніше стало відомо, що після російського обстрілу у Миколаєві три будинки знищено повністю, ще понад 15 пошкоджені.