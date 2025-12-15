 Двоє дітей на Одещині отруїлися чадним газом через генератор 15 грудня

На Одещині двоє дітей отруїлися чадним газом через роботу генератора

Сьогодні вранці, 15 грудня, на Одещині двоє 13-річних підлітків отруїлися чадним газом унаслідок роботи електрогенератора.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Дітей госпіталізували до лікарні. За інформацією рятувальників, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

У ДСНС наголошують: пересувні електростанції є джерелом підвищеної небезпеки, тому під час їх використання необхідно суворо дотримуватися правил безпеки. Зокрема, рятувальники радять купувати лише сертифіковані генератори в ліцензованих точках продажу та чітко виконувати інструкції виробника.

Генератор слід розміщувати поза житловими приміщеннями — на відкритому повітрі або в окремому технічному приміщенні з належною вентиляцією. Відстань до будівель і автомобілів має становити щонайменше 6 метрів. Підключення обладнання повинно здійснюватися кваліфікованим електриком із дотриманням усіх технічних вимог.

Також у ДСНС застерігають від експлуатації генераторів під час дощу, снігу або за умов підвищеної вологості, радять регулярно перевіряти технічний стан обладнання та зберігати пальне й мастила у спеціальних каністрах подалі від житлових зон.

Рятувальники закликають громадян бути обережними, адже порушення правил користування генераторами може становити серйозну загрозу для життя і здоров’я.

Нагадаємо, станом на 15 грудня, понад 430 тисяч споживачів на Одещині залишаються без електрики після російського обстрілу.

