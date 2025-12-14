 Електропостачання відновлено для 345 тис. 541 жителів Миколаївщини

В Миколаївській області відновили світло у понад 345 тисяч домівок

В Миколаївській області почали вмикати світло, фото: МикВістіВ Миколаївській області почали вмикати світло, фото: МикВісті

У Миколаївській області відновили електропостачання для 345 тисяч 541 мешканця.

Як повідомляє «Миколаївобленерго», станом на 16:00 електропостачання відновлено.

«Завдяки високій майстерності та героїзму наших миколаївських енергетиків,
повернуто світло в домівки 345 541 жителів Миколаївщини! Станом на 16:00 неділі, електропостачання відновлено. Наразі зберігається потреба в ощадливому використанні електроенергії, особливо в вечірній і ранковий максимуми», — повідомляє пресслужба.

Про повернення до графіків обмежень повідомлять додатково.

У Миколаєві поступово відновлюють електропостачання та водопостачання

Станом на зараз у Миколаєві світло подають почергово, критична інфраструктура — лікарні, котельні та насосні станції водоканалу — працюють без відключень.

Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, опалення у місті стабільне, проте у 26 будинках воно тимчасово не функціонує через відсутність електрики. «Миколаївоблтеплоенерго» спільно з мешканцями підключає генератори, щоб розв'язати проблему.

Пункти незламності, які за час роботи відвідали понад 2 тисячі 700 людей, з 15:00 тимчасово припиняють роботу. У разі нового блекауту їхню роботу відновлять.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що водопостачання також відновлено.

