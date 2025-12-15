У Вознесенську планують внести зміни до програми стерилізації безпритульних тварин

Миколаївський Центр захисту тварин. Фото для ілюстрації МикВісті

У Вознесенську планують продовжити програму з контролю чисельності безпритульних тварин і передбачити кошти на її виконання.

Відповідний проєкт рішення винесуть на розгляд виконавчого комітету міської ради.

Програму, яка діє у громаді з 2025 по 2027 роки, хочуть подовжити ще на рік — до 2028-го, а також переглянути обсяги фінансування. Її головна мета — зменшувати кількість безпритульних тварин гуманними методами: через стерилізацію, вакцинацію, лікування та утримання тварин у пункті тимчасового перебування.

Згідно з проєктом рішення, у 2025 році планують додатково виділити 120 тисяч гривень на стерилізацію, щеплення та ветеринарну допомогу як безпритульним, так і домашнім тваринам. Загальна сума витрат зросте до 420 тисяч гривень.

У 2026 році передбачать додатково 115 тисяч гривень на утримання пункту тимчасового перебування тварин (загальна очікувана вартість 1,1 мільйона гривень) і 100 тисяч гривень — на продовження програм стерилізації та лікування (загальна очікувана вартість 500 тисяч гривень). Водночас у 2027 році фінансування утримання такого пункту планують скоротити на 200 тисяч гривень (загальна очікувана вартість 800 тисяч гривень).

Нагадаємо, що у Баштанці планують створити притулок для безпритульних тварин. Під його розміщення вже визначили земельну ділянку.

