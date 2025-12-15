Антикорупційна ініціатива ЄС шукає керівника Офісу підтримки доброчесності у міськраді Миколаєва

EUACI оголосила відбір керівника Офісу підтримки доброчесності у Миколаєві. Фото: архів МикВісті

Антикорупційна ініціатива ЄС оголосила конкурс на посаду керівника Офісу підтримки доброчесності, який планують створити при Миколаївській міській раді.

Про це пише EUACI.

Офіс створюють на основі меморандуму між EUACI та міськрадою. Його очолить радник мера, а до команди увійдуть постійні співробітники та залучені експерти. Ключове завдання керівника — допомога міській раді у впровадженні інструментів доброчесності, прозорості та підзвітності в управлінні процесами відновлення, а також участь у спільних проєктах у межах партнерства між Данією та Миколаєвом.

«У переліку обов’язків — запровадження цифрових рішень для прозорості відновлення, підготовка муніципальних політик і внутрішніх правил, розвиток елементів корпоративного управління у сфері критичної інфраструктури. Керівник офісу консультуватиме мера та виконавчі органи, координуватиме підрядників EUACI, співпрацюватиме з програмою EU4Reconstruction та міжнародними партнерами, зокрема з посольством Данії», – заначено в оголошенні.

Окремо в оголошенні наголошено, що керівник Офісу підтримки доброчесності має підтримувати та контролювати інші заходи EUACI в Миколаєві. Йдеться, зокрема, про проєкт шкільних їдалень, а також про підтримку EUACI у розслідуваннях медіа.

Також посадовець має забезпечити стабільну роботу вже впроваджених інструментів: геоінформаційної системи, системи моніторингу міжнародної допомоги, оновлених процедур закупівель і технічного нагляду, міського вебсайту та мобільного застосунку, а також реалізацію Муніципального плану доброчесності.

Контракт розрахований на період із січня 2026 року до кінця березня 2027 року. Загальний обсяг роботи — до 300 робочих днів, тобто до 20 днів на місяць, що відповідає повній зайнятості. Близько 150 днів передбачено для роботи безпосередньо в Миколаєві, також можливі поїздки до інших міст України.

Водночас у тендерній документації не зазначено розмір заробітної плати.

Кінцевий термін подання запитань — 18 грудня 2025 року. Тендерні пропозиції приймають до 22 грудня 2025 року, 18:00.

Нагадаємо, що у червні 2024 року у Миколаєві створили робочу групу з розробки «Плану доброчесності» міської ради. Він і передбачає оцінку шести ключових напрямків: закупівлі, земельні активи, інфраструктура, міське самоврядування, етика та антикорупція.

Міський голова Олександр Сєнкевич підкреслював, що боротьба з корупцією потребує системних змін, а не лише кадрових рішень. Як писали «МикВісті», План доброчесності має на меті зменшити ризики фаворитизму та корупції серед депутатів і посадовців, зокрема у питаннях управління комунальним майном.

У 2025 році під час заслуховування проєкту рішення на комісії з питань законності керівник антикорупційного департаменту Віталій Ярошенко заявив, що необхідні громадські обговорення вже нібито відбулися у травні. Однак склад групи — лише 10 посадовців мерії, без представників громадськості чи ЗМІ — викликав критику.

За рекомендаціями Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) та ПРООН, до розробки таких документів варто залучати незалежних експертів, медіа та громадські організації, щоб гарантувати прозорість і підзвітність.

Депутати не погодилися приймати План без реального обговорення та оголосили прийом зауважень і пропозицій до документу.

Громадсько-експертна рада виконавчого комітету міськради також провела альтернативне обговорення.

Медіа «МикВісті» запропонувало свої правки до Плану на 2025–2027 роки. Керівник медіа Олег Деренюга пояснив, що редакція запропонувала закріпити два ключові принципи:

Прозорість дистанційних засідань — усі учасники під час онлайн або дистанційних засідань ради, виконкому чи дорадчих органів мають бути з увімкненими камерами, щоб гарантувати, що рішення ухвалюють реальні люди, а не «галочки» у списку присутніх. Фізичний доступ журналістів до міськради — передбачити постійні іменні картки доступу для представників зареєстрованих медіа, щоб забезпечити безперешкодне відвідування приміщень влади та відкритих заходів, як це передбачено Законом «Про інформацію».

Раніше, посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає місто Миколаїв «доброчесним» та наголосила, що керівництво регіону та міста створює сприятливі умови для залучення партнерів.