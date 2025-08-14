План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва, — проєкт рішення

Депутат від «Пропозиції» Федір Панченко та міський голова Олександр Сєнкевич. Ілюстраційне фото

Проєкт Плану доброчесносності Миколаївської міської ради має на меті зменшити ризики фаворитизму з боку депутатів та посадовців у питаннях управління комунальним майном.

Про це йдеться у тексті проєкту рішення, який буде винесено на розгляд депутатів міськради, пишуть «МикВісті».

У сфері «Управління нерухомим комунальним майном» автори плану визначили, зокрема:

Фаворитизм при відчуженні об’єктів — ухвалення рішень в інтересах певних осіб чи груп для отримання неправомірної вигоди.

Приватний інтерес під час приватизації — включення об’єктів до місцевої програми приватизації з подальшим лобіюванням передачі у заздалегідь визначені руки для отримання незаконного прибутку.

План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва. Скриншот з проєкту рішення

Щоб зменшити або усунути ці ризики, у плані розробники пропонують наступне:

Запровадити на рівні місцевої влади окрему процедуру відчуження комунальної нерухомості. Залучати громадськість до визначення переліку майна, яке може бути відчужене. Встановити чіткі критерії обґрунтованості відчуження. Передбачити участь громадськості у формуванні та обговоренні програм приватизації. Визначити критерії включення об’єктів до програм приватизації.

Розробники оцінили рівень ризиків на 4 (середній), але за методологією оцінки корупційних ризиків Антикорупційнох ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) та Програми розвитку ООН в Україні (UNDP) наслідки такого ризику можуть бути високими.

Методологія оцінки корупційних ризиків EUACI та UNDP

Серед інших загроз вказано, наприклад, розміщення у приміщеннях лікарень аптек та торгових точок, що належать наближеним до керівників медзакладів особам. Для запобігання цьому пропонують внести у статути лікарень вимогу погоджувати договори оренди з органами місцевого самоврядування, проводити регулярну інвентаризацію майна, забезпечити відкритий доступ до інформації про майно лікарень (на сайті чи інформаційних стендах).

Як відомо, наприкінці липня голова комісії Миколаївської міської ради з питань законності та гласності Олена Кісельова заявила про необхідність публічного обговорення Плану доброчесності — стратегічного документа, спрямованого на виявлення та мінімізацію корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування.

Депутат наголосила, що міська влада має отримати фідбек від миколаївців. Свої зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу sov@mkrada.gov.ua.

Після цього Експертно-Громадська рада виконавчого комітету міської ради виступила з ініціативою відкритого громадського обговорення. Відкрите засідання для напрацювання рекомендацій до проєкту «Плану доброчесності» відбудеться 15 серпня 2025 року о 15:00. Реєстрація за посиланням.

Нагадаємо, що у червні 2024 року у Миколаєві створили робочу групу з розробки Плану доброчесності Миколаївської міської ради, яка займатиметься виявленням та мінімізацією корупційних ризиків у роботі місцевої влади.

Раніше у коментарі «МикВісті» під Конференції з відновлення України у Римі міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що у боротьбі з корупцією в місті вважає головним не кадрові, а системні зміни, які унеможливлюють зловживання посадовців.