Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    14 серпня, 2025

  • 27°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва, — проєкт рішення

Депутат від «Пропозиції» Федір Панченко та міський голова Олександр Сєнкевич. Ілюстраційне фотоДепутат від «Пропозиції» Федір Панченко та міський голова Олександр Сєнкевич. Ілюстраційне фото

Проєкт Плану доброчесносності Миколаївської міської ради має на меті зменшити ризики фаворитизму з боку депутатів та посадовців у питаннях управління комунальним майном. 

Про це йдеться у тексті проєкту рішення, який буде винесено на розгляд депутатів міськради, пишуть «МикВісті».

У сфері «Управління нерухомим комунальним майном» автори плану визначили, зокрема:

Фаворитизм при відчуженні об’єктів — ухвалення рішень в інтересах певних осіб чи груп для отримання неправомірної вигоди.

Приватний інтерес під час приватизації — включення об’єктів до місцевої програми приватизації з подальшим лобіюванням передачі у заздалегідь визначені руки для отримання незаконного прибутку.

План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва. Скриншот з проєкту рішенняПлан доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва. Скриншот з проєкту рішення

Щоб зменшити або усунути ці ризики, у плані розробники пропонують наступне:

  1. Запровадити на рівні місцевої влади окрему процедуру відчуження комунальної нерухомості.

  2. Залучати громадськість до визначення переліку майна, яке може бути відчужене.

  3. Встановити чіткі критерії обґрунтованості відчуження.

  4. Передбачити участь громадськості у формуванні та обговоренні програм приватизації.

  5. Визначити критерії включення об’єктів до програм приватизації.

Розробники оцінили рівень ризиків на 4 (середній), але за методологією оцінки корупційних ризиків Антикорупційнох ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) та Програми розвитку ООН в Україні (UNDP) наслідки такого ризику можуть бути високими.

Методологія оцінки корупційних ризиків EUACI та UNDPМетодологія оцінки корупційних ризиків EUACI та UNDP

Серед інших загроз вказано, наприклад, розміщення у приміщеннях лікарень аптек та торгових точок, що належать наближеним до керівників медзакладів особам. Для запобігання цьому пропонують внести у статути лікарень вимогу погоджувати договори оренди з органами місцевого самоврядування, проводити регулярну інвентаризацію майна, забезпечити відкритий доступ до інформації про майно лікарень (на сайті чи інформаційних стендах).

Як відомо, наприкінці липня голова комісії Миколаївської міської ради з питань законності та гласності Олена Кісельова заявила про необхідність публічного обговорення Плану доброчесності — стратегічного документа, спрямованого на виявлення та мінімізацію корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування. 

Депутат наголосила, що міська влада має отримати фідбек від миколаївців. Свої зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу sov@mkrada.gov.ua

Після цього Експертно-Громадська рада виконавчого комітету міської ради виступила з ініціативою відкритого громадського обговорення. Відкрите засідання для напрацювання рекомендацій до проєкту «Плану доброчесності» відбудеться 15 серпня 2025 року о 15:00. Реєстрація за посиланням.

Нагадаємо, що у червні 2024 року у Миколаєві створили робочу групу з розробки Плану доброчесності Миколаївської міської ради, яка займатиметься виявленням та мінімізацією корупційних ризиків у роботі місцевої влади.

Раніше у коментарі «МикВісті» під Конференції з відновлення України у Римі міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що у боротьбі з корупцією в місті вважає головним не кадрові, а системні зміни, які унеможливлюють зловживання посадовців.

Останні новини про: Миколаївська міська рада

«Це стартовий постріл пістолета», — Сєнкевич розказав, як буде проходити реформа структури мерії Миколаєва
Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»
Юні футболісти Кубка мера Миколаєва безкоштовно поїхали у табір Trendets на Львівщині
Реклама

Читайте також:

новини

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині овочі, молоко й одяг подешевшали: як змінилися ціни у липні

Світлана Іванченко
новини

Куди піти у Миколаєві: театральні прем’єри, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

«Змушені жити в постійному смороді»: мешканці Миколаєва вимагають ремонту аварійної каналізації

Світлана Іванченко
новини

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївська міська рада

Юні футболісти Кубка мера Миколаєва безкоштовно поїхали у табір Trendets на Львівщині
Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»
«Це стартовий постріл пістолета», — Сєнкевич розказав, як буде проходити реформа структури мерії Миколаєва

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано 7 будинків, ще 125 — пошкоджені

2 години тому

Державний архів збереже 146 сюжетів «МикВісті» про війну та життя громад

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay