План доброчесності Миколаєва писали 10 чиновників мерії, хоча донори радили залучити ГО та медіа

Миколаївська міська рада, серпень 2024 року. Фото: Андрій Шинкаренко

Розробку «Плану доброчесності Миколаєва» довірили 10 посадовцям мерії та колишньому працівнику Маріупольської міськради, який наразі працює у «Офісі доброчесності» при міськраді Миколаєва.

Відповідне розпорядження щодо складу робочої групи №141р, підписане мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем, не враховує методологію, яку розробили EUACI та ПРООН, повідомляють «МикВісті».

Розпорядження міського голови Миколаєва. Документи з офіційного сайту Миколаївської міської ради Розпорядження міського голови Миколаєва. Документи з офіційного сайту Миколаївської міської ради Розпорядження міського голови Миколаєва. Документи з офіційного сайту Миколаївської міської ради

Робоча група розробників Плану:

Віталій Ярошенко, в.о. директора департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради;

Ірина Мардар, заступник директора департаменту — начальник відділу організаційно-правового та кадрового забезпечення департаменту з надання адміністративних послуг;

Світлан Кириленко, начальник відділу запобігання та виявлення корупції департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції;

Ірина Бондар, начальник відділу по роботі з комунальними підприємствами, установами та організаціями управління комунального майна;

Оксана Голуб, заступник директора департаменту — начальник відділу аналітичної та контрольно-ревізійної роботи департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції;

Катерина Довбенко, начальник управління апарату Миколаївської міської ради;

Інна Єрентюк, заступник директора департаменту-начальник відділу підготовки вихідних даних для забудови міста департаменту архітектури та містобудування;

Юрій Платонов, заступник директора департаменту — начальника управління земельних відносин департаменту архітектури та містобудування;

Юлія Мінчева, позаштатний радник міського голови;

Віра Святелик, директор департаменту фінансів;

Андрій Єфремов, експерт з закупівельного процесу Офісу підтримки доброчесності.

Зокрема Андрій Єфремов, який увійшов до складу робочої групи як експерт «Офісу доброчесності Миколаївської міської ради» раніше працював радником Маріупольського міського голови, а зараз є експертом EUACI. Фактично він єдиний серед учасників робочої групи, хто не має посади у структурі мерії Миколаєва.

При цьому у рекомендаціях, підготовлених за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) та Програми розвитку ООН, зазначалося, що до розробки подібних документів варто залучати представників громадських організацій, медіа та незалежних експертів.

У матеріалах донорів вказано: до складу робочої групи, крім чиновників, можуть входити депутати, представники ЗМІ, громадськість, експерти та радники з питань прозорості й підзвітності. Це, на думку авторів рекомендацій, дозволяє зробити процес більш відкритим і зменшити ризики упереджених рішень.

«До складу робочої групи також можна включити таких осіб: інші працівники органу місцевого самоврядування; депутати ради; представники громадськості і засобів масової інформації, незалежні експерти (у разі необхідності); радник голови з питань прозорості, підзвітності і запобігання корупції (за наявності)», — йдеться в документі.

Методологія оцінки корупційних ризиків EUACI та UNDP

Фактично відповідальні за доброчесну розробку Плану доброчесності знехтували рекомендаціями EUACI та ПРООН щодо залучення представників громадського сектору, медіа та навіть депутатського корпусу до розробку даного документу.

Більш того, під час заслуховування відповідного проєкту рішення на депутатській комісії з питань законності Миколаївської міської ради, керівник антикорупційного департаменту мерії Віталій Ярошенко заявив, що необхідні громадські обговорення вже нібито відбулись ще у травні 2025 року.

Проте депутати не погодились приймати «План доброчесності» Миколаєва без реального громадського обговорення й оголосили прийом зауважень та пропозицій до документу.

Коли про розроблений документ дізналися в громадсько-експертній раді виконавчого комітету міськради Миколаєва, вони оголосили своє, альтернативне, обговорення документу.

«МикВісті» також писали, що проєкт Плану доброчесносності Миколаївської міської ради має на меті зменшити ризики фаворитизму з боку депутатів та посадовців у питаннях управління комунальним майном.

Нагадаємо, що у червні 2024 року у Миколаєві створили робочу групу з розробки Плану доброчесності Миколаївської міської ради, яка займатиметься виявленням та мінімізацією корупційних ризиків у роботі місцевої влади.

Раніше у коментарі «МикВісті» під Конференції з відновлення України у Римі міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що у боротьбі з корупцією в місті вважає головним не кадрові, а системні зміни, які унеможливлюють зловживання посадовців.