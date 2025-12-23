Голова Миколаївської райради та ще 3 депутати склали повноваження

Скриншот з трансляції засідання сесії Миколаївської районної ради

У Миколаївській районній раді достроково припинили повноваження голова ради Ганна Коверзнєва та троє депутатів.

Відповідні рішення ухвалили під час сесії районної ради 23 грудня, повідомляють «МикВісті».

Питання про припинення повноважень голови ради розглянули першим. Ганна Коверзнєва подякувала депутатському корпусу за п’ять років спільної діяльності та підтримку у вирішенні ключових питань.

Реклама

«Хочу щиро подякувати всьому депутатському корпусу за наші п’ять років спільної роботи, за вашу підтримку, відповідальні рішення та вміння працювати разом, навіть коли позиції були різними. Дякую виконавчому апарату ради та всім працівникам за щоденну роботу і професійність», — зазначила вона.

Рішенням ради повноваження Ганни Коверзнєвої як депутатки від партії «Слуга народу» та голови Миколаївської районної ради восьмого скликання були припинені достроково. За це рішення проголосували всі присутні депутати — голосів «проти» не було.

Цим же рішенням виконуючим обов’язки голови районної ради призначили заступника голови Андрія Добровольського.

Крім того, під час сесії достроково склали повноваження ще троє депутатів Миколаївської районної ради:

Микола Карпенко — від партії «Наш край»;

Євген Литвинюк — від партії «Наш край»;

Тетяна Маленко — від партії «Пропозиція».

Нагадаємо, що 19 грудня на засіданні сесії депутати Миколаївської обласної ради достроково припинили повноваження депутатки Віри Миронової від партії «Пропозиція».

Які ще депутати облради склали мандат?

Від початку повномасштабної війни частина депутатів Миколаївської обласної вирішили скласти свої мандати.

У 2025 році депутати Миколаївської обласної ради 8-го скликання Світлана Федорова, обрана від партії «Наш край», та Владислав Невеселий від партії «Слуга народу» склали свої мандати.

Про своє рішення скласти повноваження депутат Юрій Кормишкін повідомив у червні 2024 року, заявивши, що йде з політики. Тоді ж депутат повідомив, що новою головою фракції партії «Наш край» в Миколаївській обласній раді обрано Надію Іванову. А Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону діяльності проросійської політичної партії «Наш край» на території України.

У червні 2024 року мандат також склав депутат обласної ради Руслан Нерода, якого було обрано від партії «За майбутнє». До цього мандат склала його дружина — Альона Кара.

Відмовилась від свого мандату також депутатка від партії «За майбутнє» Оксана Калюжна.

А в березні 2023 року одразу п‘ятеро депутатів Миколаївської обласної ради відмовилися від своїх мандатів.

Натомість до складу Миколаївської обласної ради увійшли дві нові депутатки від партії «Наш край» замість тих, хто склали повноваження.