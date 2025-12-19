У Миколаєві депутатка облради від «Пропозиції» відмовилась від мандату

Засідання сесії Миколаївської обласної ради. Фото: МикВісті

Депутати Миколаївської обласної ради достроково припинили повноваження депутатки Віри Миронової від партії «Пропозиція».

Про це повідомляють «МикВісті».

За дострокове припинення повноважень проголосували 38 депутатів.

Як пояснив голова Миколаївської облради Антон Табунщик таке рішення прийнято через стан здоров'я та поважний вік, що унеможливлювало її присутність на офлайн-засіданнях.

— Ми працювали з нею півтора року, запрошували на всі комісії та до роботи в депутатському корпусі. Коли була можливість підключатися онлайн, вона активно брала участь. Але зараз, коли засідання проходять офлайн — у Первомайську, Вознесенську та сьогоднішнє — їй важко бути присутньою, тому ухвалили відповідне рішення, — пояснив Антон Табунщик.

Які ще депутати облради склали мандат?

Від початку повномасштабної війни частина депутатів Миколаївської обласної вирішили скласти свої мандати.

У 2025 році депутати Миколаївської обласної ради 8-го скликання Світлана Федорова, обрана від партії «Наш край», та Владислав Невеселий від партії «Слуга народу» склали свої мандати.

Про своє рішення скласти повноваження депутат Юрій Кормишкін повідомив у червні 2024 року, заявивши, що йде з політики. Тоді ж депутат повідомив, що новою головою фракції партії «Наш край» в Миколаївській обласній раді обрано Надію Іванову. А Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону діяльності проросійської політичної партії «Наш край» на території України.

У червні 2024 року мандат також склав депутат обласної ради Руслан Нерода, якого було обрано від партії «За майбутнє». До цього мандат склала його дружина — Альона Кара.

Відмовилась від свого мандату також депутатка від партії «За майбутнє» Оксана Калюжна.

А в березні 2023 року одразу п‘ятеро депутатів Миколаївської обласної ради відмовилися від своїх мандатів.

Натомість до складу Миколаївської обласної ради увійшли дві нові депутатки від партії «Наш край» замість тих, хто склали повноваження.