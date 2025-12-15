 Понад 430 тисяч споживачів на Одещині залишаються без електрики після російського обстрілу

Клуб

Понад 430 тисяч споживачів на Одещині залишаються без електрики після російського обстрілу

Одесити заряджають телефони в одному з магазинів під час відключення світла. Фото: Суспільне Одеса/Борис БухманОдесити заряджають телефони в одному з магазинів під час відключення світла. Фото: Суспільне Одеса/Борис Бухман

Унаслідок однієї з наймасованіших російських атак на енергетичну інфраструктуру Одеської області, що сталася в ніч на 13 грудня, енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 184 тисяч споживачів та об’єктів критичної інфраструктури в Одесі й області.

Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Водночас, за словами заступниці міністра енергетики Ольги Юхимчук, без електроенергії в регіоні все ще залишаються понад 430 тисяч абонентів. Аварійно-відновлювальні бригади працюють у цілодобовому режимі, однак через значні пошкодження окремих енергооб’єктів відновлення електропостачання в деяких районах потребує додаткового часу.

Під час атак російські війська цілеспрямовано завдавали ударів по об’єктах передачі та розподілу електроенергії, зокрема по підстанціях НЕК «Укренерго». Тимчасові відключення електрики фіксувалися не лише на Одещині, а й у Миколаївській та Херсонській областях.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що станом на ранок електропостачання вже відновили для понад 184,5 тисячі абонентів. Лише за минулу добу світло повернули майже 85 тисячам домогосподарств. Майже всі об’єкти критичної інфраструктури наразі заживлені.

В обласній військовій адміністрації також закликали жителів регіону після відновлення електропостачання вмикати електроприлади поступово, аби уникнути перевантаження мереж.

Нагадаємо, уночі 13 грудня Одеська область опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Російські війська завдавали ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі.

