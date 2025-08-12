Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Миколаївська обсерваторія отримала міжнародний захист від ЮНЕСКО

Миколаївська обсерваторія. Фото: Валентини Гурової, Суспільне МиколаївМиколаївська обсерваторія. Фото: Валентини Гурової, Суспільне Миколаїв

На будівлі обсерваторії в Миколаєві встановили міжнародний знак «Блакитний щит» — символ захисту культурних об’єктів під час війни.

Про це повідомляє відділ охорони культурної спадщини Миколаєва.

Обсерваторія є пам’яткою архітектури національного значення та внесена до попереднього списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У 2023 році її включили до переліку культурних цінностей, що перебувають під посиленим захистом.

На миколаївській обсерваторії встановили знак захисту культурних цінностей. Фото: відділ охорони культурної спадщини МиколаєваНа миколаївській обсерваторії встановили знак захисту культурних цінностей. Фото: відділ охорони культурної спадщини Миколаєва
На миколаївській обсерваторії встановили знак захисту культурних цінностей. Фото: відділ охорони культурної спадщини МиколаєваНа миколаївській обсерваторії встановили знак захисту культурних цінностей. Фото: відділ охорони культурної спадщини Миколаєва

Під час встановлення знака фахівці також оглянули стан будівлі. За їх словами, вона потребує реставрації.

Нагадаємо, що миколаївська обсерваторія, одна з найстаріших у Східній Європі. За археологічними дослідженнями, у стародавні часи на місці обсерваторії було святилище скіфів.

Крім того, в рамках модернізації мережі закладів вищої освіти та наукових установ Кабінет міністрів ухвалив рішення приєднати Науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна обсерваторія» до Головної астрономічної обсерваторії НАН України.

Також у МОН повідомили, що наразі Миколаївська астрономічна обсерваторія активно співпрацює у заповненні міжнародних астрономічних баз даних, в програмах підтримки земних аспектів космічних місій, а також у виконанні цільових комплексних програм космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України.

