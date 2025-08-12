Миколаївська обсерваторія отримала міжнародний захист від ЮНЕСКО
- Марія Хаміцевич
9:17, 12 серпня, 2025
На будівлі обсерваторії в Миколаєві встановили міжнародний знак «Блакитний щит» — символ захисту культурних об’єктів під час війни.
Про це повідомляє відділ охорони культурної спадщини Миколаєва.
Обсерваторія є пам’яткою архітектури національного значення та внесена до попереднього списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У 2023 році її включили до переліку культурних цінностей, що перебувають під посиленим захистом.
Під час встановлення знака фахівці також оглянули стан будівлі. За їх словами, вона потребує реставрації.
Нагадаємо, що миколаївська обсерваторія, одна з найстаріших у Східній Європі. За археологічними дослідженнями, у стародавні часи на місці обсерваторії було святилище скіфів.
Крім того, в рамках модернізації мережі закладів вищої освіти та наукових установ Кабінет міністрів ухвалив рішення приєднати Науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна обсерваторія» до Головної астрономічної обсерваторії НАН України.
Також у МОН повідомили, що наразі Миколаївська астрономічна обсерваторія активно співпрацює у заповненні міжнародних астрономічних баз даних, в програмах підтримки земних аспектів космічних місій, а також у виконанні цільових комплексних програм космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України.
