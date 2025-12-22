 Обстріл Миколаївської області 21 грудня

Минулої доби росіяни обстріляли Миколаївщину з артилерії

Наслідки російського обстрілу в Миколаївщини. Фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаївщини. Архівне фото: МикВісті

Учора, 21 грудня, росіяни знову обстрілювали з артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Ворог запускає дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Слід нагадати, що половину Миколаївського району вже обладнали протидроновими сітками для захисту від атак FPV-дронів.

Водночас, міський голова Очакова Сергій Бичков вважає, що замість сіток для захисту міста від російських FPV-дронів потрібно купувати більше РЕБів — засобів радіоелектронної боротьби.

Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що російські військові збільшили кількість обстрілів регіону, оскільки хочуть уразити об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, Миколаївська область готує додатковий захист від російських атак.

