Близько половини Миколаївського району оснастили протидроновими сітками, – ОВА

Сітки для захисту від російських FPV-дронів у Херсонській області, фото: «Мост»

Близько половини Миколаївського району вже обладнали протидроновими сітками для захисту від атак FPV-дронів.

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону «Новини.Live».

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Ворог запускає дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Реклама

— Найчастіше зараз використовуються FPV-дрони [...] Щодо протидронових сіток — близько половини Миколаївського району вже забезпечена ними. Це територія за правобережжям Південного Бугу, і ми продовжуємо нарощувати цей потенціал, — сказав Віталій Кім.

За його словами, у Галицинівській громаді також планують встановлення протидронових сіток, але наразі це робиться «про всяк випадок».

— По Галицинівській громаді та Лиманів, теж є такі плани, але це робиться на майбутнє, на всяк випадок. Щоб потім не казали, чому цього не зробили раніше. Попри те, удари дронів не відбуваються щодня, і ці маршрути не є логістичними каналами військових першочергово, тому загроза трохи менша. Попри те, ми все одно думаємо наперед і будемо робити захист, все, що можемо додатково, аби врятувати хоча б одне життя, — додав він.

Як відомо, перший антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів збудували в Запорізькій області. Антидроновий тунель дозволяє безпечніше переміщувати особовий склад, спорядження та евакуювати поранених. А для цивільних — це зменшення ризиків під час руху в межах прифронтових територій.

Своєю чергою, міський голова Очакова Сергій Бичков вважає, що замість сіток для захисту міста від російських FPV-дронів потрібно купувати більше РЕБів — засобів радіоелектронної боротьби.