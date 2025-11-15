На Миколаївщині російські війська завдали сім ударів FPV-дронами: пошкоджено будинок

Наслідки російської атаки по Миколаєву. Архівне фото: «МикВісті»

Протягом минулої доби, 14 листопада, російські війська сім разів били FPV-дронами по громадах Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, під обстріли потрапили Очаківська, Куцурубська та Галіцинівська громади.

— Учора ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галіцинівську громади. Внаслідок одного з обстрілів у селі Лупареве було пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає, — написав він.

Нагадаємо, вночі 14 листопада сили оборони збили над Миколаївщиною шість БпЛА «Shahed» і кілька безпілотників-імітаторів.