На Миколаївщині російські війська завдали сім ударів FPV-дронами: пошкоджено будинок
7:48, 15 листопада, 2025
Протягом минулої доби, 14 листопада, російські війська сім разів били FPV-дронами по громадах Миколаївської області.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За його словами, під обстріли потрапили Очаківська, Куцурубська та Галіцинівська громади.
— Учора ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галіцинівську громади. Внаслідок одного з обстрілів у селі Лупареве було пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає, — написав він.
Нагадаємо, вночі 14 листопада сили оборони збили над Миколаївщиною шість БпЛА «Shahed» і кілька безпілотників-імітаторів.
