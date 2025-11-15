  • субота

На Миколаївщині російські війська завдали сім ударів FPV-дронами: пошкоджено будинок

Наслідки російської атаки по Миколаєву. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки російської атаки по Миколаєву. Архівне фото: «МикВісті»

Протягом минулої доби, 14 листопада, російські війська сім разів били FPV-дронами по громадах Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, під обстріли потрапили Очаківська, Куцурубська та Галіцинівська громади.

— Учора ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галіцинівську громади. Внаслідок одного з обстрілів у селі Лупареве було пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає, — написав він.

Нагадаємо, вночі 14 листопада сили оборони збили над Миколаївщиною шість БпЛА «Shahed» і кілька безпілотників-імітаторів.

Читайте також:

новини

Миколаївські аграрії отримали понад ₴400 млн державної підтримки у 2025 році

Анна Гакман
новини

«Діти захотіли повернутись», — у Кіма розповіли, чому з Грузії повернули вихованців Новопетрівського інтернату, яких вивезли росіяни

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати через нестачу коштів на зарплати та комунальні платежі

Катерина Середа
новини

«Ніхто не хоче цим займатися»: у Заводському районі Миколаєва заміна табличок з новими назвами вулиць затримується через брак підрядників

Анна Гакман
новини

Миколаївські парки просять дозволу взяти в кредит ₴43 млн, щоб купити машини для прибирання

Аліна Квітко
