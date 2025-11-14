На Миколаївщині вночі збили шість безпілотників

Робота сил ППО. Фото: 126-ї бригади, для ілюстрації

Вночі, 14 листопада, сили оборони збили над Миколаївщиною шість БпЛА «Shahed» і кілька безпілотників-імітаторів.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

«Уночі в області збито/подавлено шість БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Україна готує програму для захисту Херсона та інших прифронтових міст від російських безпілотників. За словами президента Володимира Зеленського, програма передбачає створення системи виявлення, перехоплення та нейтралізації дронів РФ, що атакують населені пункти.