  • пʼятниця

    14 листопада, 2025

  • Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині вночі збили шість безпілотників

Робота сил ППО. Фото: 126-ї бригади, для ілюстраціїРобота сил ППО. Фото: 126-ї бригади, для ілюстрації

Вночі, 14 листопада, сили оборони збили над Миколаївщиною шість БпЛА «Shahed» і кілька безпілотників-імітаторів.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

«Уночі в області збито/подавлено шість БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Україна готує програму для захисту Херсона та інших прифронтових міст від російських безпілотників. За словами президента Володимира Зеленського, програма передбачає створення системи виявлення, перехоплення та нейтралізації дронів РФ, що атакують населені пункти.

Останні новини про: Війна в Україні

Україна виявила близько 400 місць у Росії, де утримують викрадених дітей
«Птахи Мадяра» вдарили по базі російських дронів «Оріон» у Криму
У Миколаєві після удару «Шахеда» по промисловому обʼєкту кількість поранених зросла до восьми
Реклама

Читайте також:

новини

В Очаківській міськраді назвали причини можливого виселення музею Судковського з комунальної будівлі

Альона Коханчук
новини

Погрожував поліцейським і хизувався статусом: прокурора Миколаєва звільнили після скандалу у кафе

Світлана Іванченко
новини

Танцівниця з Миколаєва перемогла на чемпіонаті світу в Нідерландах

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві знову з’явилися мітки на спил дубів біля «Зорі»: мешканці занепокоєні відновленням будівництва АЗС

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві закінчилась вакцина від сказу: щеплення роблять лише в екстрених випадках

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Миколаєві після удару «Шахеда» по промисловому обʼєкту кількість поранених зросла до восьми
«Птахи Мадяра» вдарили по базі російських дронів «Оріон» у Криму
Україна виявила близько 400 місць у Росії, де утримують викрадених дітей

У Миколаєві після удару «Шахеда» по промисловому обʼєкту кількість поранених зросла до восьми

Уряд проведе аудит всіх держкомпаній на тлі розслідування в «Енергоатом»

У Миколаєві знову з’явилися мітки на спил дубів біля «Зорі»: мешканці занепокоєні відновленням будівництва АЗС