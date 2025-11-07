Україна запускає програму захисту Херсону та прифронтових міст від дронів, — Зеленський

Україна готує програму захисту Херсону та прифронтових міст від дронів. Ілюстративне фото: «Мадяр»

Україна готує програму для захисту Херсона та інших прифронтових міст від російських безпілотників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

За його словами, командування Сил безпілотних систем представило концепцію захисту неба Херсону, яку вже підтримали на державному рівні. Вона передбачає створення системи виявлення, перехоплення та нейтралізації дронів РФ, що атакують населені пункти.

— Сьогодні представили програму захисту неба Херсону, боротьби з ворожими БпЛА. Я попросив розробити відповідну програму для всіх прикордонних міст, які знаходяться на гарячих напрямках, — зазначив Володимир Зеленський.

Окремо він анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic.

— Ми шукали альтернативи. Альтернативи знайдено, буде масове виробництво цієї альтернативи. Зараз будуть готуватись у фінансуванні відповідні контракти, — сказав президент.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський відвідав основний командний пункт 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра».