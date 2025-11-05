  • середа

    5 листопада, 2025

  • 11.1°
    Щільна мряка

    Миколаїв

  • 5 листопада , 2025 середа

  • Миколаїв • 11.1° Щільна мряка

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Президент відзначив «Птахів Мадяра» та обговорив майбутнє українських дронів

Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ. Фото: Офіс президентаЗеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав основний командний пункт 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра».

Про це повідомили в Офісі Президента України.

За словами Роберта Бровді, підрозділи Сил безпілотних систем, які становлять лише 2% від чисельності ЗСУ, забезпечують до 35% знищення цілей противника. Командувач також поінформував про збільшення особового складу, підготовку нових екіпажів та заходи для підвищення мотивації військовослужбовців.

Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ. Фото: Офіс президентаЗеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ. Фото: Офіс президента
Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ. Фото: Офіс президентаЗеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ. Фото: Офіс президента

Окрему увагу під час зустрічі приділили розвитку українського виробництва безпілотників та удосконаленню системи управління підрозділами СБС.

— Сили безпілотних систем — це одна з головних складових майбутньої армії України і, безумовно, одна з важливих складових нашої сучасної армії, — сказав президент.

Під час візиту Президент вручив державні нагороди кращим воїнам.

— Пишаюся тим, що воїни роблять щоденно. Дякую за захист України та масове знищення ворога. Сьогодні на основному командному пункті 414-ї бригади «Птахи Мадяра» відзначив воїнів державними нагородами, — зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ. Фото: Офіс президентаЗеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ. Фото: Офіс президента
Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ. Фото: Офіс президентаЗеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ. Фото: Офіс президента

Нагадаємо, що Сили безпілотних систем відкрили понад 15 тисяч вакансій, близько половини з них — професії мирного спрямування.

Останні новини про: Війна в Україні

Росія обстріляла 29 населених пунктів Херсонщини: пошкоджені будинки, є поранені
ЄС шукає компроміс із Бельгією щодо використання заморожених російських активів для підтримки України
Є додаткова загроза, тому потрібен захист, – Кім про обстріли Миколаєва авіабомбами
Реклама

Читайте також:

новини

Процес ще триває, — Сєнкевич розповів, чому Миколаїв досі не придбав історичну трамвайну підстанцію

Анна Гакман
новини

Як вони виживають? — у Миколаєві обговорюють підвищення зарплат вихователям

Аліна Квітко
новини

В Очакові проживає близько 7,5 тисячі людей: це вдвічі менше ніж до війни

Юлія Бойченко
новини

ДЖКГ Миколаєва витратить ₴24 млн на ремонт дороги на 6-й Слобідській — тепер там буде двосторонній рух

Аліса Мелік-Адамян
новини

На проєкти відбудови багатоповерхівок з бюджету Миколаєва витратили ₴9,2 млн за чотири роки

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Є додаткова загроза, тому потрібен захист, – Кім про обстріли Миколаєва авіабомбами
ЄС шукає компроміс із Бельгією щодо використання заморожених російських активів для підтримки України
Росія обстріляла 29 населених пунктів Херсонщини: пошкоджені будинки, є поранені

Є додаткова загроза, тому потрібен захист, – Кім про обстріли Миколаєва авіабомбами

Проєкти відбудови 4 будинків у Миколаєві замовлять двічі: Чому це сталося і як влада уникатиме дублювання?

5 годин тому

Через відключення світла у Миколаєві електротранспорт курсуватиме з затримками

Даріна Мельничук

Головне сьогодні