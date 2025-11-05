Президент відзначив «Птахів Мадяра» та обговорив майбутнє українських дронів
10:16, 05 листопада, 2025
-
Президент України Володимир Зеленський відвідав основний командний пункт 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра».
Про це повідомили в Офісі Президента України.
За словами Роберта Бровді, підрозділи Сил безпілотних систем, які становлять лише 2% від чисельності ЗСУ, забезпечують до 35% знищення цілей противника. Командувач також поінформував про збільшення особового складу, підготовку нових екіпажів та заходи для підвищення мотивації військовослужбовців.
Окрему увагу під час зустрічі приділили розвитку українського виробництва безпілотників та удосконаленню системи управління підрозділами СБС.
— Сили безпілотних систем — це одна з головних складових майбутньої армії України і, безумовно, одна з важливих складових нашої сучасної армії, — сказав президент.
Під час візиту Президент вручив державні нагороди кращим воїнам.
— Пишаюся тим, що воїни роблять щоденно. Дякую за захист України та масове знищення ворога. Сьогодні на основному командному пункті 414-ї бригади «Птахи Мадяра» відзначив воїнів державними нагородами, — зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що Сили безпілотних систем відкрили понад 15 тисяч вакансій, близько половини з них — професії мирного спрямування.
Останні новини про: Війна в Україні
