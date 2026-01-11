Влада Словаччини підтвердила відмову від військової підтримки України. Фото: TASR

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, прем’єр-міністр Роберт Фіцо та голова Національної ради Ріхард Раші заявили про єдину позицію щодо ненадання військової підтримки Україні.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на словацьке видання Aktuality.

Після спільної зустрічі в суботу політики обговорили питання внутрішньої та зовнішньої політики Словаччини.

За словами Петера Пеллегріні, Словаччина має бути представлена на переговорах так званої «коаліції рішучих» щодо України. Водночас позиція країни залишається незмінною: Братислава не надаватиме Україні військову допомогу, не відправлятиме солдатів і не братиме участі в гарантіях позики Європейського Союзу на 90 мільярдів євро.

Нагадаємо, що у лютому минулого року заступник голови Національної ради Словаччини та лідер Словацької національної партії Андрей Данко заявив, що Україна повинна повернути допомогу, надану попереднім урядом Словаччини. За його словами, ця сума нібито сягає 3,5 мільярда євро.