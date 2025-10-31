«Мадяр» оголосив набір до Сил безпілотних систем: понад 15 тис. вакансій

«Мадяр» оголосив перший масовий набір до Сил безпілотних систем. Ілюстративне фото: «Мадяр»

Сили безпілотних систем відкрили понад 15 тисяч вакансій, близько половини з них — професії мирного спрямування.

Про це повідомив командувач Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр».

За його словами, підрозділи СБС пропонують служити «за вибором місця й спеціальності», а також обіцяють повну підготовку та забезпечення необхідним обладнанням.

Реклама

— Ти будеш служити там, де обереш і тим, ким вибереш особисто, — слово командира. 12 підрозділів Птахів чекають на Тебе! Дрон, боєприпас та все спорядження чекає на пілота, а не навпаки — цей клопіт лиши мені. Навчимо, піднімемо у повітря, збережемо, — зазначив Роберт Бровді.

Командир додав, що планується, аби СБС становили приблизно 5% від загальної чисельності Збройних сил України, та висловив упевненість у спроможності розгорнути «суцільну лінію дронів» уздовж фронту в різних глибинах.

— Без сумніву, ми виконаємо задачу «суцільна Лінія Дронів» від прапорця до прапорця вздовж всієї смуги існуючого фронту, у тактичній, оперативній і стратегічній глибині. Приєднуйся, війна у розпалі, — зазначив командир.

Роберт Бровді також повідомив, що формуванню СБС близько п’яти місяців, і за цей період він приписує угрупованню понад 100 тисяч знищених або уражених ворожих цілей за 150 діб.

Деталі щодо набору та форма для подачі заявок за посиланням.

Раніше Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ розповів про удар по Бєлгородському водосховищу та розкрив назву операції.