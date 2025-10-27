  • понеділок

Клуб

«Дамбо, ну ти тримайся, якщо що!»: Мадяр розповів про удар по Бєлгородському водосховищу

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий під позивним Мадяр, розповів про удар по Бєлгородському водосховищу та розкрив назву операції.

Мадяр підтвердив, що після удару в Бєлгородському водосховищі на метр впав рівень води.

Командувач додав, що в районі села Графівка на Бєлгородщині російським військам тепер «не затишно» бути в бліндажах. Ймовірно, через підтоплення.

— Візит здійснений «Птахами 1» окремого центру Сил безпілотних систем (трансформований 14 полк СБС), — розповів Мадяр.

За словами Мадяра, операція отримала назву «Дамбо, ну ти тримайся, якщо що!».

Так вигляд водосховище після удару. Скриншот: Goolge MapsТак вигляд водосховище після удару. Скриншот: Goolge Maps

Зазначимо, що 25 жовтня губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що українські військові вдарили по греблі водосховища. Повідомляли, що його начебто обстріляли ракетами із РСЗВ HIMARS, через що на дамбі пошкоджено обладнання, кілька будівель і підіймальні механізми одного зі шлюзів.

Раніше українські Сили оборони вразили морський нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії.

