Бійці СБС вдарили по нафтовому терміналу окупантів у Феодосії

Сили безпілотних систем завдали удару по нафтовому терміналу окупантів у Феодосії. Фото: ЗСУСили безпілотних систем завдали удару по нафтовому терміналу окупантів у Феодосії. Фото: ЗСУ

Українські Сили оборони вразили морський нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, позивний «Мадяр».

За його словами, цей об’єкт є найбільшим морським хабом із перевалки нафтопродуктів у Криму. Ємність резервуарів терміналу сягає 250 тисяч кубічних метрів.

— Саме звідси здійснюється (-лося) залізницею постачання палива для ворожих військ в окуповані частини Запорізької та Херсонської областей України, — наголосив «Мадяр».

Удар по об’єкту здійснили «Птахи» 14-го полку Сил безпілотних систем.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили інформацію, повідомивши про масштабну пожежу, що спалахнула на території терміналу після влучання.

«Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії російського агресора», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські воїни пошкодили кілька ключових елементів газорозподільної системи на тимчасово окупованій території Луганської області.

