Пілоти 59-ї бригади СБС дроном збили російський вертоліт, — «Мадяр»
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
12:56, 29 вересня, 2025
-
Бійці 59-ї окремої бригади Сил безпілотних систем України ліквідували російський бойовий вертоліт за допомогою FPV-дрона.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді, відомий під позивним «Мадяр». Він оприлюднив відео моменту влучання, на якому видно, як після удару вертоліт загорівся і впав.
— Гелікоптер Мі-28 дроном FPV знищили пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем, — написав «Мадяр».
У 59-й бригаді уточнили, що вертоліт збили біля села Котлярівка на Донеччині.
«Результат — робота розвідки й наших людей. Хто прилітає туди «на оглядини» — нехай готується. На майбутнє: не робіть нам «сюрпризів» з повітря — це вам дорого обійдеться», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, знищений вертоліт — Мі-28, однак, як уточнив волонтер Сергій Стерненко після спілкування з військовими, це також міг бути Мі-8.
— Збиття вертольота дроном FPV — рідкісна операція. Мі-8 за допомогою FPV-дрона підтверджено збивали лише раз, — зазначив Сергій Стерненко.
Нагадаємо, українські бійці Сил безпілотних систем ЗСУ пошкодили кілька ключових елементів газорозподільної системи на тимчасово окупованій території Луганської області.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.