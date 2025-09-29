Пілоти 59-ї бригади СБС дроном збили російський вертоліт, — «Мадяр»

Пілоти 59-ї бригади СБС дроном знищили російський вертоліт. Ілюстративне фото: «Мадяр»

Бійці 59-ї окремої бригади Сил безпілотних систем України ліквідували російський бойовий вертоліт за допомогою FPV-дрона.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді, відомий під позивним «Мадяр». Він оприлюднив відео моменту влучання, на якому видно, як після удару вертоліт загорівся і впав.

— Гелікоптер Мі-28 дроном FPV знищили пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем, — написав «Мадяр».

У 59-й бригаді уточнили, що вертоліт збили біля села Котлярівка на Донеччині.

Російський гелікоптер після влучання 59-ї бригади СБС. Скриншот відео: «Мадяр»

«Результат — робота розвідки й наших людей. Хто прилітає туди «на оглядини» — нехай готується. На майбутнє: не робіть нам «сюрпризів» з повітря — це вам дорого обійдеться», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, знищений вертоліт — Мі-28, однак, як уточнив волонтер Сергій Стерненко після спілкування з військовими, це також міг бути Мі-8.

— Збиття вертольота дроном FPV — рідкісна операція. Мі-8 за допомогою FPV-дрона підтверджено збивали лише раз, — зазначив Сергій Стерненко.

Нагадаємо, українські бійці Сил безпілотних систем ЗСУ пошкодили кілька ключових елементів газорозподільної системи на тимчасово окупованій території Луганської області.