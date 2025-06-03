Мадяр очолив Сили безпілотних систем

Роберт Бровді Мадяр став командувачем Сил безпілотних систем, фото Фейсбук Мадяр

Роберт Бровді, більш відомий під позивним Мадяр, призначений командувачем Сил безпілотних систем. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідний указ вже також підписано, передає ЛІГА.

Вадим Сухаревський, який до цього дня обіймав посаду командувача Сил БС, звільнений з посади відповідним указом та призначений заступником командувача оперативного командування «Схід».

— Першочергова задача для нього – модернізувати це командування, впроваджуючи нові підходи та зміни, – сказав Зеленський.

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що ці зміни мають одну мету – посилити військових на фронті та забезпечити їх усім необхідним для ефективної боротьби.

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Сухаревський повідомив, що 3 червня майже рік з моменту створення Сил безпілотних систем. Команду набирали не "за наказом", а "за покликом". Він підкреслив, що пишається тим, що мав честь очолювати СБС у перший та "найскладніший" рік їх становлення.

Однак на цьому етапі його бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Тому вважає "чесним і професійним рішенням" завершити свою каденцію на посаді командувача.

За його словами, цей період було проведено з користю.

— Ми сформували відразу закріплені на практиці засади, на яких функціонує цей унікальний для світу рід сил. У портфоліо СБС – власні інноваційні розробки, унікальні та успішні бойові операції, нова модель відповідального рекрутингу, – повідомив він.

Екскомандувач СБС зазначив, що продовжить службу як воїн і офіцер, а як людина – залишається відданим ідеї, що «більша за будь-яку посаду».

Мадяр – майор Збройних Сил України, який є засновником та командиром підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-та окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем у складі Сухопутних військ ЗСУ). До повномасштабного вторгнення був бізнесменом та займався торгівлею зерна. У 2025 році отримав звання Героя України.