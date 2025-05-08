«Золота Зірка» за відвагу: Малюк та Бровді стали Героями України

Відзнаки Героя України. Фото: Суспільне

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України голові Служби безпеки України Василю Малюку та командиру 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» Роберту Бровді.

Про це йдеться у відповідних указах на сайті президента №299/2025 та №288/2025.

Скриншот із сайту Президента

Скриншот із сайту Президента

Як зазначено в документах, найвищу державну нагороду обидва військовослужбовці отримали «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».

Генерал-лейтенанту Василю Малюку та майору Роберту Бровді вручені ордени «Золота Зірка».

Роберт Бровді. Фото: Facebook Василь Малюк. Фото: СБУ

Крім них, 8 травня почесне звання Героя України також присвоєні іншим військовослужбовцям, зокрема посмертно. Серед нагороджених, молодший лейтенант Олександр Гаран, старший солдат Олександр Кандауров, лейтенант Андрій Кіяненко, полковники Ігор Пархоменко та Павло Розлач, підполковник Сергій Рощин, сержант Володимир Тодор, старший солдат Анатолій Тегза та молодший сержант Павло Петриченко.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання житла громадянам, яким присвоїли звання «Герой України», або їхнім родинам.