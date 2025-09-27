  • неділя

Блакитне паливо в плиті вже не блакитне, — «Мадяр» про удари по газових станціях окупантів на Луганщині

Українські воїни пошкодили кілька ключових елементів газорозподільної системи на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий під позивним «Мадяр».

— Паливний бак порожніє, вода в крані ледве капає, блакитне паливо в газовій плиті вже не таке блакитне, а там, скоро й панікадило заблимає… Так ось воно яке — щастя. Очі й Жало, — написав «Мадяр».

Сили безпілотних систем ЗСУ атакували газову інфраструктуру окупантів на Луганщині. Фото: Роберт БровдіСили безпілотних систем ЗСУ атакували газову інфраструктуру окупантів на Луганщині. Фото: Роберт Бровді

За його словами, безпілотники уразили газорозподільну станцію Щастя, яка є головним джерелом постачання газу для Луганської ТЕС. Через це станція була змушена перейти на роботу в режимі використання вугілля.

— Критично важлива для хімічної промисловості, постачання газу на сєвєродонецький завод Азот і не тільки. Вояж здійснили Птахи 14 полку Сил безпілотних систем. Далі буде, — додав Роберт Бровді.

Сили безпілотних систем ЗСУ атакували газову інфраструктуру окупантів на Луганщині. Фото: Роберт БровдіСили безпілотних систем ЗСУ атакували газову інфраструктуру окупантів на Луганщині. Фото: Роберт Бровді

Раніше повідомлялось, що Роберт Бровді, більш відомий під позивним «Мадяр», у червні 2025 року був призначений командувачем Сил безпілотних систем.

