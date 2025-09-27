Блакитне паливо в плиті вже не блакитне, — «Мадяр» про удари по газових станціях окупантів на Луганщині
- Світлана Іванченко
23:51, 27 вересня, 2025
Українські воїни пошкодили кілька ключових елементів газорозподільної системи на тимчасово окупованій території Луганської області.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий під позивним «Мадяр».
— Паливний бак порожніє, вода в крані ледве капає, блакитне паливо в газовій плиті вже не таке блакитне, а там, скоро й панікадило заблимає… Так ось воно яке — щастя. Очі й Жало, — написав «Мадяр».
За його словами, безпілотники уразили газорозподільну станцію Щастя, яка є головним джерелом постачання газу для Луганської ТЕС. Через це станція була змушена перейти на роботу в режимі використання вугілля.
— Критично важлива для хімічної промисловості, постачання газу на сєвєродонецький завод Азот і не тільки. Вояж здійснили Птахи 14 полку Сил безпілотних систем. Далі буде, — додав Роберт Бровді.
Раніше повідомлялось, що Роберт Бровді, більш відомий під позивним «Мадяр», у червні 2025 року був призначений командувачем Сил безпілотних систем.
