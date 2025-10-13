  • понеділок

Українські дрони уразили понад 10 тисяч цілей за 12 днів жовтні, — Мадяр

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ за перші 12 днів жовтня знищили понад десять тисяч російських цілей.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді, позивний Мадяр.

За перші два тижні жовтня підрозділи СБС вразили 10 тисяч цілей РФ. Інфографіка: командувач СБС Роберт БровдіЗа перші два тижні жовтня підрозділи СБС вразили 10 тисяч цілей РФ. Інфографіка: командувач СБС Роберт Бровді

За словами командувача, українські дрони нині уражають російську ціль у середньому кожні дві хвилини.

— Перетнули відмітку 10 тисяч уражених цілей силами Угруповання СБС за 12,5 діб жовтня, — повідомив Мадяр.

За його словами, підрозділи СБС щодня завдають глибоких ударів як по цілях на фронті, так і на території РФ.

— Глибинне ураження працює щодобово. «Птахами» СБС протягом вересня 2025 підтверджено уражено 39 чутливих обʼєктів на болотах. За 12 ночей жовтня ураження нарощене на 26,4%. Глибоке проникнення точить і гаманець хробака і психіку, — зазначив Роберт Бровді.

Раніше повідомлялось, що українські Сили оборони вразили морський нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії.

