Велика Британія виділить 200 млн фунтів на підготовку своїх військ до розгортання в Україні
23:25, 10 січня, 2026
Велика Британія планує спрямувати 200 млн фунтів стерлінгів (близько 268 млн доларів) на підготовку своїх військових до можливого розгортання в Україні у разі припинення вогню з Росією.
Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі після візиту до України 9 січня, пише The Independent.
Кошти планують використати на модернізацію військової техніки та систем зв’язку, посилення захисту від безпілотників, а також на закупівлю іншого необхідного обладнання для підготовки військ до виконання завдань.
Точна чисельність міжнародних сил, які можуть бути розгорнуті в Україні, наразі не розголошується. За інформацією The Independent, йдеться приблизно про 15 тисяч військових, половину з яких може надати саме Велика Британія.
Водночас Джон Гілі відмовився коментувати деталі можливого розгортання, зазначивши, що оприлюднення такої інформації могло б зіграти на користь президенту Росії Володимиру Путіну.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський напередодні переговорів із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі, який прибув до Києва, заявив, що підписана у Парижі декларація стала початком шляху до отримання реальних гарантій безпеки для України з боку європейських партнерів.
