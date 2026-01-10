 Велика Британія виділить 200 млн фунтів на підготовку своїх військ до розгортання в Україні

Велика Британія виділить 200 млн фунтів на підготовку своїх військ до розгортання в Україні

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та президент України Володимир Зеленський, 9 січня 2026 року. Фото: Офіс президента УкраїниМіністр оборони Великої Британії Джон Гілі та президент України Володимир Зеленський, 9 січня 2026 року. Фото: Офіс президента України

Велика Британія планує спрямувати 200 млн фунтів стерлінгів (близько 268 млн доларів) на підготовку своїх військових до можливого розгортання в Україні у разі припинення вогню з Росією.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі після візиту до України 9 січня, пише The Independent.

Кошти планують використати на модернізацію військової техніки та систем зв’язку, посилення захисту від безпілотників, а також на закупівлю іншого необхідного обладнання для підготовки військ до виконання завдань.

Точна чисельність міжнародних сил, які можуть бути розгорнуті в Україні, наразі не розголошується. За інформацією The Independent, йдеться приблизно про 15 тисяч військових, половину з яких може надати саме Велика Британія.

Водночас Джон Гілі відмовився коментувати деталі можливого розгортання, зазначивши, що оприлюднення такої інформації могло б зіграти на користь президенту Росії Володимиру Путіну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський напередодні переговорів із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі, який прибув до Києва, заявив, що підписана у Парижі декларація стала початком шляху до отримання реальних гарантій безпеки для України з боку європейських партнерів.

