FPV-дрони чотири рази атакували громади Миколаївщини

Наслідки російського обстрілу Миколаївщини. Фото: МикВісті, для ілюстраціїНаслідки російського обстрілу Миколаївщини. Фото: МикВісті, для ілюстрації

Учора російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини.

Про це зранку 19 грудня повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, внаслідок ударів постраждалих немає.

Нагадаємо, що ввечері 17 грудня російські війська атакували Миколаїв дроном «Молнія». Внаслідок удару поранених немає, однак у багатоповерхівці вибиті вікна, пошкоджено автобус та газову мережу.

Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що російські військові збільшили кількість обстрілів регіону, оскільки хочуть уразити об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, Миколаївська область готує додатковий захист від російських атак.

