Атака дрона по Херсону та масовані обстріли області: є загиблі й поранені

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція

Увечері російський безпілотник атакував Дніпровський район Херсона. Внаслідок удару постраждали двоє чоловіків віком 39 і 66 років. У них зафіксували мінно-вибухові травми та уламкові поранення ніг.

Обидва самостійно звернулися по медичну допомогу та були госпіталізовані, повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

Загалом за минулу добу на Херсонщині внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 12 дістали поранення. Руйнувань зазнали стільникова вежа, житлові будинки та транспорт.

За інформацією керівника ОВА Олександра Прокудіна, російські війська обстрілювали регіон з артилерії та авіації, а також атакували дронами. Під ударами опинилися 38 населених пунктів.

Пошкоджено шість багатоповерхівок і п’ять приватних будинків, тролейбусну мережу, транспортний цех, автомобілі та мопед.

Слід зазначити, що через російську збройну агресію на правобережжі Херсонщини, станом на грудень 2025 року, пошкоджено або зруйновано 37,8 тисячі об’єктів.