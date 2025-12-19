Над Миколаївщиною вночі збили 13 безпілотників
10:00, 19 грудня, 2025
Уночі сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку над Миколаївською областю.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За інформацією ОВА, в області збили та подавили 13 безпілотників. Серед них — ударні дрони типу «Shahed» і безпілотники-імітатори різних типів.
Нагадаємо, що вчора російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини.
