Клуб

Над Миколаївщиною вночі збили 13 безпілотників

Робота ППО. Фото: Генеральний штаб ЗСУРобота ППО. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Уночі сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку над Миколаївською областю.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За інформацією ОВА, в області збили та подавили 13 безпілотників. Серед них — ударні дрони типу «Shahed» і безпілотники-імітатори різних типів.

Нагадаємо, що вчора російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини.

