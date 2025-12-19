Путін назвав «грабежем» ідею передати Україні заморожені російські активи

Володимир Путін заявив про ризики для ЄС через можливу передачу активів Україні. Фото: interfax.com.ua

Президент Росії Володимир Путін різко розкритикував пропозиції щодо використання заморожених у Європі російських активів на користь України, назвавши такі кроки «грабежем».

Про це він заявив під час пресконференції «Підсумки року».

За його словами, йдеться про відкриту спробу вилучення активів. Володимир Путін стверджує, що реалізувати такі рішення складно через можливі серйозні наслідки для країн, які їх ініціюють. Зокрема, він згадав ідею так званого «репараційного кредиту» під заставу російських коштів, наголосивши, що будь-яке кредитування створює додаткове навантаження на бюджети держав.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Крадіжка — непідходяще визначення. Крадіжка — це таємне викрадення майна. А у нас намагаються це зробити відкрито. Це грабіж! Це грабіж. Але чому не виходить здійснити його? Тому що наслідки можуть бути тяжкими для грабіжників. По-перше, це непросто зробити. Вони ж оголосили не просто, що будуть красти та забирати, а одна з ідей — видати репараційний кредит під заставу наших активів. Але що таке видати кредит? Це наслідки для бюджету кожної країни, — сказав він.

Окрім фінансових ризиків, Володимир Путін заявив про можливі репутаційні втрати для Євросоюзу. На його думку, передача заморожених активів може підірвати довіру до єврозони, адже чимало країн зберігають там свої золотовалютні резерви. Він припустив, що такі дії здатні викликати занепокоєння у держав, які побачать у цьому небезпечний прецедент.

Про заморожені активи РФ

Раніше в Bloomberg повідомляли, що США ведуть роботу з окремими країнами ЄС, намагаючись перешкодити планам Євросоюзу спрямувати заморожені російські активи на фінансування позики для України. У Вашингтоні розглядають ці кошти як елемент потенційних мирних домовленостей із Москвою та пропонують використати їх для післявоєнних інвестицій під управлінням США.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс заявляв, що Євросоюз має якнайшвидше надати Україні «надійні зобов’язання» щодо фінансування, аби розблокувати новий пакет допомоги від Міжнародного валютного фонду.

Втім, план стикається з юридичними перешкодами. Бельгія, на території якої заморожено близько 140 мільярдів євро російських активів, вимагає додаткових гарантій, щоб уникнути ризиків у разі можливих судових позовів.

Єврокомісія веде переговори з бельгійською стороною та розглядає альтернативні способи фінансування, зокрема залучення коштів на ринках. Однак Валдіс Домбровскіс зазначив, що кредити можуть створити ризики для стійкості українського боргу.

Нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз найближчими днями представить законодавчу пропозицію, яка дозволить залучити заморожені російські активи для репараційного кредиту Україні на 140 мільярдів євро.

Однак прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер розкритикував план ЄС щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. За словами Барта де Вевера, така схема може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки. Він вважає її «принципово неправильною» та попереджає, що Бельгія може опинитися у вразливому становищі.

Згодом Європейський Союз напрацював два базові підходи до використання заморожених російських активів з метою фінансової підтримки України. Йдеться про варіанти, що передбачають репараційну позику та альтернативний механізм спільного запозичення.

Після цього, президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав обнадійливий сигнал щодо подальшого фінансування від прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, попри його скептичну позицію щодо надання Україні позики за рахунок заморожених російських активів.