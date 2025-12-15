Євросоюз запропонував два варіанти використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Фінансування України: ЄС запропонував два підходи щодо активів Росії. Фото: cnscdn.com

Європейський Союз напрацював два базові підходи до використання заморожених російських активів з метою фінансової підтримки України.

Про це повідомив речник ЄС з економічних питань Балаж Уйварі, пише «РБК-Україна» з посиланням на The Guardian.

За його словами, йдеться про варіанти, що передбачають репараційну позику та альтернативний механізм спільного запозичення. Саме ці підходи наразі лежать в основі подальших консультацій і обговорень напередодні саміту Європейської ради, запланованого на цей тиждень.

Реклама

Балаж Уйварі зазначив, що запропоновані рішення мають забезпечити Україні необхідне фінансування у 2026–2027 роках. Водночас, за наявними розрахунками, на початку року фінансові потреби України загалом покриті, а вже на початку весни можуть почати діяти нові механізми підтримки.

Він також наголосив, що такий підхід відображає бачення Європейської комісії щодо термінів ухвалення подальших фінансових рішень на підтримку України.

Раніше в Bloomberg повідомляли, що США ведуть роботу з окремими країнами ЄС, намагаючись перешкодити планам Євросоюзу спрямувати заморожені російські активи на фінансування позики для України. У Вашингтоні розглядають ці кошти як елемент потенційних мирних домовленостей із Москвою та пропонують використати їх для післявоєнних інвестицій під управлінням США.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс заявляв, що Євросоюз має якнайшвидше надати Україні «надійні зобов’язання» щодо фінансування, аби розблокувати новий пакет допомоги від Міжнародного валютного фонду.

Втім, план стикається з юридичними перешкодами. Бельгія, на території якої заморожено близько 140 мільярдів євро російських активів, вимагає додаткових гарантій, щоб уникнути ризиків у разі можливих судових позовів.

Єврокомісія веде переговори з бельгійською стороною та розглядає альтернативні способи фінансування, зокрема залучення коштів на ринках. Однак Валдіс Домбровскіс зазначив, що кредити можуть створити ризики для стійкості українського боргу.

Нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз найближчими днями представить законодавчу пропозицію, яка дозволить залучити заморожені російські активи для репараційного кредиту Україні на 140 мільярдів євро.

Однак прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер розкритикував план ЄС щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. За словами Барта де Вевера, така схема може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки. Він вважає її «принципово неправильною» та попереджає, що Бельгія може опинитися у вразливому становищі.