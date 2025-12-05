США закликають ЄС не використовувати заморожені російські активи для підтримки України, — медіа

США закликають ЄС утриматися від використання заморожених російських активів для України. Фото: УП

США закликали країни ЄС утриматися від використання заморожених російських активів на користь України, аби не зірвати можливу мирну угоду з Росією.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, цього тижня ЄС запропонував використати заморожені активи РФ для надання Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро на покриття економічних і військових потреб протягом наступних двох років.

Водночас, за даними видання, США лобіювали серед європейських країн блокування цього плану, аргументуючи це тим, що активи «не повинні витрачатися на продовження війни». Утім, європейські лідери наполягають, що рішення щодо активів є і буде виключно «європейською справою».

Наразі одностайної підтримки цей план ЄС так не отримав. Зокрема, проти, як завжди, виступає Бельгія, яка володіє найбільшою часткою заморожених російських коштів у ЄС через депозитарій Euroclear. Брюссель побоюється можливих юридичних та фінансових претензій з боку Росії і наполягає, щоб усі країни ЄС спочатку гарантували безпеку таких позик.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс заявляв, що Євросоюз має якнайшвидше надати Україні «надійні зобов’язання» щодо фінансування, аби розблокувати новий пакет допомоги від Міжнародного валютного фонду.

Втім, план стикається з юридичними перешкодами. Бельгія, на території якої заморожено близько 140 мільярдів євро російських активів, вимагає додаткових гарантій, щоб уникнути ризиків у разі можливих судових позовів.

Єврокомісія веде переговори з бельгійською стороною та розглядає альтернативні способи фінансування, зокрема залучення коштів на ринках. Однак Валдіс Домбровскіс зазначив, що кредити можуть створити ризики для стійкості українського боргу.

Нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз найближчими днями представить законодавчу пропозицію, яка дозволить залучити заморожені російські активи для репараційного кредиту Україні на 140 мільярдів євро.