Зеленський: спільно з США обговорюємо механізми залучення до $800 млрд на відбудову України

Зеленський прокоментував щорічний звіт Єврокомісії. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час обговорення «мирного плану» зі США розглядається великий блок, присвячений післявоєнному відновленню країни, із можливим залученням 700–800 мільярдів доларів.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає «Європейська правда».

За словами Володимира Зеленського, у межах плану також готується «дорожня карта процвітання України» до 2040 року. Документ, який Україна формує разом зі Сполученими Штатами, має зафіксувати спільне бачення майбутнього розвитку держави.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Там головні аспекти і напрямки — це наші національні цілі: очікувана тривалість життя, повернення біженців, ВВП на душу населення, нові робочі місця. Також — безпекові гарантії, доступ до ринків і вступ до Європейського Союзу. Ми закладаємо стратегії макроекономічної стабільності, — пояснив президент Україні.

Він додав, що для реалізації цих планів обговорюється створення низки інструментів фінансування разом зі США. Зокрема, йдеться про Фонд відбудови України, Суверенну інвестиційну платформу, Фонд розвитку, Фонд зростання та можливостей, а також спільний американсько-український інвестиційний фонд відбудови.

Окрім того, планується опрацювання проєктів, спрямованих на підтримку повернення українців додому.

Нагадаємо, нова зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа відбудеться 28 грудня у Флориді.