Україна отримала першу партію американського газу: його вистачить на місяць для 700 тис. родин

Україна отримала першу партію американського газу у 2026 році. Фото: Getty Images

В Україну надійшла перша цьогоріч партія американського скрапленого газу (LNG) через Польщу обсягом майже 100 мільйонів кубометрів.

Про це повідомляє НАК «Нафтогаз України». Постачання здійснене у партнерстві з польським державним концерном ORLEN.

«Майже 100 мільйонів кубометрів наприкінці січня були доставлені на термінал у польському Свіноуйсьце та вже надійшли до української ГТС», — йдеться у повідомленні.

Цього обсягу достатньо, щоб забезпечити газом близько 700 тисяч родин протягом місяця у зимовий період. Танкер LNG перебував у дорозі 20 днів, а після регазифікації газ уже доступний для українських споживачів.

За прогнозами, у 2026 році поставки американського LNG можуть досягти один мільярд кубометрів, що стане важливим внеском у стабільну роботу енергосистеми України в умовах війни.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна зробила пропозиції Сполученим Штатам щодо співпраці у сфері газової інфраструктури та атомної генерації.