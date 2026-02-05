 На переговорах в Абу-Дабі Україна та Росія домовилися про обмін 314 полонених

  • четвер

    5 лютого, 2026

Віткофф: на переговорах в Абу-Дабі Україна та Росія домовилися про обмін 314 полонених

Стів Віткофф. Фото: AP/Julia DemareeСтів Віткофф. Фото: AP/Julia Demaree

Під час тристоронніх переговорів за участі України, Росії та США в Абу-Дабі сторони домовилися про обмін 314 полонених.

Про це повідомив спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі Х. За його словами, це перший обмін за останні п’ять місяців.

«Сьогодні делегації Сполучених Штатів, України та Росії домовилися про обмін 314 полоненими. Цього результату було досягнуто завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам», — написав Стів Віткофф.

Він зазначив, що роботи у делегацій ще багато, проте такі кроки свідчать про ефективність дипломатичної взаємодії на шляху до припинення війни в Україні.

«Обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Ми вдячні Об’єднаним Арабським Еміратам за організацію переговорів, а також президенту Дональду Дж. Трампу за лідерство, яке зробило цю угоду можливою», — підсумував спецпредставник США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія призупинила процес обміну військовополоненими, оскільки не вбачає для себе вигоди в цьому.

Зазначимо, що у січні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна у 2026 році прагне відновити процес обміну полоненими з Росією. Ключові переговори з цього питання наразі веде секретар РНБО Рустем Умєров під час візиту до Туреччини.

Нагадаємо, з російського полону звільнили майже півтисячі миколаївських військовослужбовців у 2025 році.

