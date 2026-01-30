 Росіяни зупинили обмін полоненими, — Зеленський

    30 січня, 2026

Зеленський заявив, що Росія зупинила обміни полоненими

Володимир Зеленський на конференції. Фото: МикВісті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія призупинила процес обміну військовополоненими, оскільки не вбачає для себе вигоди в цьому.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише «Українська правда».

«Росіяни зупинили процес. Вони не дуже зацікавлені в обміні людей, тому що не відчувають, що їм це щось дає»,— каже Володимир Зеленський.

Він додав, що російська сторона вважає обміни більш важливими для України, ніж для себе.

«Вони вважають, що це дає нам. Але я думаю, що їм треба також думати про своїх людей, своїх військових»,— підсумував президент.

Зазначимо, що у січні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна у 2026 році прагне відновити процес обміну полоненими з Росією. Ключові переговори з цього питання наразі веде секретар РНБО Рустем Умєров під час візиту до Туреччини.

Нагадаємо, з російського полону звільнили майже півтисячі миколаївських військовослужбовців у 2025 році.

