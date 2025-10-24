Бельгія заблокувала «репараційний кредит» Україні на €140 млрд: рішення перенесли до грудня

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер. Фото: Getty Images

Бельгія заблокувала надання Україні «репараційного кредиту» Європейського Союзу на суму 140 мільярдів євро, який планувалося профінансувати за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Лідери ЄС відклали розгляд питання до грудня, через що Україна не зможе отримати кошти на початку 2026 року.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на Financial Times.

На саміті в Брюсселі 26 країн ЄС (крім Угорщини, яка утрималася) доручили Єврокомісії представити нові варіанти фінансової підтримки України, але не схвалили сам кредит. Проти виступила Бельгія, де розташований центральний депозитарій Euroclear — у ньому зберігається більшість заморожених російських активів. Брюссель побоюється юридичних позовів і фінансових контрзаходів з боку Росії.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що країні потрібна «абсолютна ясність» щодо правової основи та гарантій повернення коштів.

Реклама

«Правова основа — це не розкіш», — підкреслив він.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта повідомив, що ЄС ухвалив політичне рішення продовжити підтримку України у 2026–2027 роках, але визнав наявність «технічних питань». Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що кредит залишається головним механізмом допомоги, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відзначив, що Бельгія порушила «серйозні питання», які треба вирішити.

Відсутність рішення може загрожувати фінансуванню оборонних і бюджетних потреб України. Президент Володимир Зеленський, присутній на саміті, наголосив, що Україні потрібні кошти вже на початку 2026 року.

Лідери ЄС планують повернутися до розгляду цього питання на саміті 18 грудня.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав учасників засідання Європейської ради ухвалити механізм використання заморожених російських активів. За його словами, запропонована модель «законна і справедлива» та базується на ідеї майбутніх репарацій.

Він переконаний, що в руках європейських країн нині перебувають значні кошти, які можуть не лише посилити стійкість України, а й сприяти розвитку самих країн ЄС.