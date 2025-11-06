У Єврокомісії наголосили на потребі якнайшвидше погодити «репараційний кредит» для України

Валдіс Домбровскіс закликав надати Україні «репараційний кредит» якнайшвидше. Фото: EPA/UPG

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Євросоюз має надати Україні «надійні зобов’язання» щодо фінансування, аби розблокувати новий пакет допомоги від Міжнародного валютного фонду.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє «Європейська правда».

За словами Валдіса Домбровскіса, МВФ потребує «чіткого шляху вперед і надійних політичних гарантій з боку ЄС», щоб узгодити виділення нових коштів. Йдеться про близько 8 мільярдів доларів, які Україна може отримати протягом трьох років, починаючи з січня.

Єврокомісар зазначив, що використання заморожених російських активів у вигляді «репараційного кредиту» могло б допомогти розблокувати цей пакет допомоги.

«Чим раніше, тим краще, як для програми МВФ, так і для покриття потреб України», — наголосив він.

Втім, план стикається з юридичними перешкодами. Бельгія, на території якої заморожено близько 140 мільярдів євро російських активів, вимагає додаткових гарантій, щоб уникнути ризиків у разі можливих судових позовів.

Єврокомісія веде переговори з бельгійською стороною та розглядає альтернативні способи фінансування, зокрема залучення коштів на ринках. Однак Валдіс Домбровскіс зазначив, що кредити можуть створити ризики для стійкості українського боргу.