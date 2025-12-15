Зеленський на переговорах допустив відмову від вступу України до НАТО в обмін на гарантії безпеки, — медіа

Переговори між українською та американською делегаціями в Берліні, 14 грудня 2025 року. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Президент Володимир Зеленський під час мирних переговорів зі США в Берліні допустив можливість відмови України від вступу до НАТО.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що під час переговорів з американською стороною глава держави запропонував відмовитися від прагнення України приєднатися до НАТО в обмін на «безпекові» гарантії з боку Заходу. Водночас Україна наполягає на тому, що не передаватиме Російській Федерації свої території.

«Від самого початку бажанням України було вступити до НАТО — це реальні гарантії безпеки. Деякі партнери зі США та Європи не підтримали цей напрямок. Тому сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США, гарантії для нас від США, подібні до статті 5, а також гарантії безпеки від європейських партнерів та інших країн — Канади, Японії — є можливістю запобігти черговому російському вторгненню. І це вже компроміс з нашого боку», — заявляв Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

Нагадаємо, під час переговорів між американською та українською делегаціями, що відбулися в неділю в Берліні, сторони змогли суттєво просунутися в обговоренні ключових питань.

У центрі уваги були положення 20-пунктного мирного плану, економічні ініціативи та низка інших тем, важливих для подальших кроків із врегулювання війни.