 Відмова від НАТО в обмін на гарантії безпеки: що обговорював Зеленський на переговорах

  • понеділок

    15 грудня, 2025

  • 4.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 4.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський на переговорах допустив відмову від вступу України до НАТО в обмін на гарантії безпеки, — медіа

Переговори між українською та американською делегаціями в Берліні, 14 грудня 2025 року. Фото: Володимир Зеленський / TelegramПереговори між українською та американською делегаціями в Берліні, 14 грудня 2025 року. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Президент Володимир Зеленський під час мирних переговорів зі США в Берліні допустив можливість відмови України від вступу до НАТО.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що під час переговорів з американською стороною глава держави запропонував відмовитися від прагнення України приєднатися до НАТО в обмін на «безпекові» гарантії з боку Заходу. Водночас Україна наполягає на тому, що не передаватиме Російській Федерації свої території.

«Від самого початку бажанням України було вступити до НАТО — це реальні гарантії безпеки. Деякі партнери зі США та Європи не підтримали цей напрямок. Тому сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США, гарантії для нас від США, подібні до статті 5, а також гарантії безпеки від європейських партнерів та інших країн — Канади, Японії — є можливістю запобігти черговому російському вторгненню. І це вже компроміс з нашого боку», — заявляв Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

Нагадаємо, під час переговорів між американською та українською делегаціями, що відбулися в неділю в Берліні, сторони змогли суттєво просунутися в обговоренні ключових питань.

У центрі уваги були положення 20-пунктного мирного плану, економічні ініціативи та низка інших тем, важливих для подальших кроків із врегулювання війни.

Останні новини про: Війна в Україні

FPV-дрони 14 разів атакували громади Миколаївщини
Переговори України та США в Берліні: Віткофф заявив про суттєвий прогрес
На Херсонщині через російські атаки поранені шестеро людей
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві котельні обігрівали будинки «п’ять годин через п’ять», щоб не зламати генератори, — Логвінов

Анна Гакман
новини

«Це частина ІПСО», — Кім спростував інформацію про можливий наступ росіян на Миколаївщину

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині понад 2 тисячі дітей мають статус сироти або позбавлені батьківського піклування

Анна Гакман
новини

Масований обстріл Миколаєва: за два дні облтеплоенерго закупили 24 тонни дизеля для генераторів

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині світло подають почергово: три години з електрикою, три — без

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині через російські атаки поранені шестеро людей
Переговори України та США в Берліні: Віткофф заявив про суттєвий прогрес
FPV-дрони 14 разів атакували громади Миколаївщини

FPV-дрони 14 разів атакували громади Миколаївщини

У Миколаєві котельні обігрівали будинки «п’ять годин через п’ять», щоб не зламати генератори, — Логвінов

На маршрути Миколаєва почали виводити більше трамваїв та тролейбусів