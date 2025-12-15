«Путін хоче території», — посланці Трампа у Берліні тиснули на українську делегацію, вимагаючи віддати Донбас
- Новини світу
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
16:23, 15 грудня, 2025
-
Під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону, вимагаючи її відмовитися від підконтрольної Києву частини Донбасу як умови для початку мирних переговорів з Росією.
Про це повідомило агентство AFP з посиланням на офіційного представника, ознайомленого з перебігом переговорів.
За словами співрозмовника агентства, американська сторона наполягає на тому, щоб Україна вивела війська з регіону Донбаму, однак Київ на таку вимогу не погоджується.
«Путін хоче території, — зазначив посадовець, додавши, що позиція США у цьому питанні фактично збігається з вимогами Кремля. — Трохи дивно, що американці займають позицію росіян у цьому питанні.»
Нагадаємо, наразі делегації України та США проводять другий раунд переговорів щодо так званого мирного плану.
Напередодні Віткофф заявив про досягнення «значного прогресу» в переговорах.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.