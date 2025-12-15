 ЄС розширив санкції через гібридні атаки Росії

Євросоюз розширив санкції проти РФ через кібератаки та дезінформацію

ЄС розширив санкції через гібридні атаки Росії. Фото: ukrinform.uaЄС розширив санкції через гібридні атаки Росії. Фото: ukrinform.ua

Рада Європейського Союзу запровадила додаткові обмежувальні заходи щодо 12 осіб та двох організацій у відповідь на подальші гібридні дії Росії. Йдеться, зокрема, про маніпулювання іноземною інформацією та кібератаки проти ЄС, його держав-членів і партнерів.

Як йдеться в офіційній заяві, до санкційного переліку внесли аналітиків у сфері зовнішньої політики, які працюють в установах і аналітичних центрах, пов’язаних з апаратом Кремля. Також під обмеження потрапили особи, причетні до поширення проросійської пропаганди, антиукраїнських і антинатівських наративів, серед яких — колишні військові та поліцейські з країн Західної Європи.

Крім того, санкції застосували до Міжнародного русофільського руху за поширення дестабілізаційних наративів від імені російської влади, а також до 142-го окремого батальйону електронної війни в Калінінграді. Цей підрозділ пов’язують із проведенням навчань і кібератак, зокрема зі збоями сигналу GPS у кількох державах-членах ЄС.

Окремо обмеження запроваджено щодо членів російської військової розвідки з підрозділу 29155 та кіберугруповання Cadet Blizzard. Їх звинувачують у кібератаках на урядові структури України, країн ЄС і союзників НАТО з метою отримання конфіденційної інформації та дестабілізації політичної ситуації.

З урахуванням нових рішень під санкціями Євросоюзу наразі перебувають 59 осіб і 17 організацій.

Слід зазначити, що Європейський Союз продовжив дію санкцій проти Росії, запроваджених через її гібридні загрози, ще на рік — до 9 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, Європейський Союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації, до якого вперше включено заборону на імпорт російського зрідженого природного газу.

